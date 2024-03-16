В Steam кооперативный шутер от третьего лица достиг пика в более чем 450 000 одновременных игроков.

В то время как многообещающий блокбастер "Отряд самоубийц: Убить Лигу справедливости" провалился в прокате, куда менее известная игра Helldivers 2 неожиданно стала хитом и одним из главных игровых событий года.

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Хотя ни одна из компаний пока не раскрыла официальные данные о продажах, по данным SteamDB пик одновременных игроков в Helldivers 2 превысил 450 000 человек. Для сравнения, в "Отряде самоубийц" этот показатель не дотягивает даже до 13 500 игроков. Аналитик Дуг Кройц оценивает продажи Helldivers 2 уже в 8 миллионов копий и отмечает, что эта цифра продолжает стремительно расти с каждой неделей.



Как так получилось, что скромная игра смогла затмить дорогостоящий блокбастер с именитыми актерами вроде Марго Робби и Идриса Эльбы?



Во-первых, Helldivers 2 - это кооперативный шутер с видом сверху, где команда из 4 игроков сражается с ордами жуков-инопланетян. Геймплей требует слаженных командных действий и координации. Например, пока одни игроки отвлекают врагов, другие подбираются к ним со спины для нанесения мощных ударов. Такая командная работа приносит настоящее удовольствие и, соответственно, влияет на желание поиграть.



Во-вторых, как отмечает автор статьи на Bloomberg Джейсон Шрайер, абсурдный сюжет и глуповатые персонажи как нельзя лучше подходят для создания вирусных мемов и роликов. Нелепые случайные смерти тоже вызывают смех и активно распространяются в соцсетях.



Наконец, несмотря на, что игра является продолжением Helldivers, выпущенной в 2015 году, Helldivers 2 удалось сохранить свежесть и оригинальность геймплея. Это большая редкость в нынешнем перенасыщенном рынке, где даже такие гиганты как Fortnite теряют популярность.



