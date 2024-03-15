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Оверклокеры разогнали процессор Intel Core i9-14900KS до рекордных 9,1 ГГц
Жидкий гелий помог новейшему процессору Intel Core i9-14900KS для настольных ПК достичь рекордной частоты 9,1 ГГц.

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Новый флагманский процессор Intel для настольных ПК Core i9-14900KS официально поступил в продажу. Его максимальная заявленная тактовая частота составляет впечатляющие 6,2 ГГц. Однако команда опытных оверклокеров во главе с Джоном Сандстремом из лаборатории ElmorLabs решила выжать из этого чипа еще больше производительности. И им это удалось. Они разогнали процессор до рекордных 9,1 ГГц.

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Для сравнения, базовая частота процессора Core i9-14900KS составляет "всего" 3,2 ГГц. Таким образом, в результате экстремального оверклокинга команде Сандстрема удалось практически втрое увеличить производительность чипа.

Естественно для достижения такого результата потребовались экстраординарные условия охлаждения. Вместо традиционного жидкого азота оверклокеры на этот раз применили еще более холодный агент - жидкий гелий. Именно благодаря температуре в -231°C удалось разогнать процессор до фантастической отметки в 9 ГГц.

Отметим, что платформа для разгона также играет ключевую роль. Команда Сандстрема установила чип Core i9-14900KS на материнскую плату ASUS ROG Maximum Z790 Apex Encore стоимостью 649 долларов. Эта модель ориентирована именно на энтузиастов-экстремалов, желающих выжать максимум производительности из оборудования.

Интересно, что предыдущий рекорд принадлежал все той же команде ElmorLabs и составлял "всего" 9 ГГц. Он был установлен в декабре 2022 года на процессоре Intel Core i9-13900K. Таким образом, новейший Core i9-14900KS позволил совсем немного, но превзойти прошлогодний результат.

Конечно, достижение 9 ГГц имеет сугубо символическое значение с точки зрения реального применения. В повседневном использовании и даже при запуске требовательных игр невозможно обеспечить такие экстремальные условия охлаждения.

Тем не менее, подобные рекорды демонстрируют огромный потенциал и рассматриваются как возможности нашего будущего.
#intel #разгон видеокарт #core i9 #оверклокинг #разгон видеокарты #оверклокеры #разгон gpu #разгон cpu #жидкий гелий #разгон компьютера
Источник: press.asus.com
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Обозреватели и блогеры раскритиковали процессор Intel Core i9-14900KS
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