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Nivan
Глобальный сбой в системе McDonald's привел к приостановке продаж по всей Азии
Технические неполадки в глобальной компьютерной сети вынудили закрыть рестораны McDonald's в Азии, Австралии и Новой Зеландии.

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Корпорация McDonald's, крупнейшая сеть ресторанов быстрого питания в мире, сегодня столкнулась с масштабными техническими неполадками, которые привели к временному закрытию или серьезным сбоям в работе сотен ее ресторанов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

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                                                    Изображение: @Noriko Hayashi/Bloomberg

Проблема началась в Японии, где большинство ресторанов McDonald's не смогли принимать заказы из-за сбоя в компьютерной системе. Затем технические неполадки распространились на Австралию и Новую Зеландию. В результате многие рестораны оказались вынуждены полностью прекратить обслуживание клиентов, поскольку не могли ни принимать заказы, ни готовить еду.

Как сообщает Bloomberg, рестораны McDonald's в крупных городах Австралии, таких как Сидней и Мельбурн, на несколько часов полностью прекратили работу. Аналогичная ситуация наблюдалась в Окленде и других городах Новой Зеландии.

На Тайване и в Сингапуре работа ресторанов и мобильных приложений McDonald's также была парализована из-за глобального сбоя системы.

Представители McDonald's пока не прокомментировали, что именно стало причиной масштабного отключения системы. Однако очевидно, что речь идет о серьезной технической проблеме на глобальном уровне, которая затронула компьютерные сети ресторанов во многих странах и регионах одновременно.

Несколько часов назад система McDonald's начала постепенно восстанавливаться в некоторых регионах. В частности, в Гонконге и Китае возобновилась работа мобильных приложений и киосков самообслуживания. Однако полное восстановление работы тысяч ресторанов по всему Азиатско-Тихоокеанскому региону может занять еще несколько дней.

Данный инцидент стал серьезным ударом по репутации McDonald's и продемонстрировал уязвимость глобальных сетевых компаний к крупным техническим сбоям. Эксперты полагают, что руководству корпорации предстоит детально разобраться в причинах проблемы и значительно модернизировать свои ИТ-системы, чтобы избежать повторения подобных инцидентов в будущем.

В то же время некоторые аналитики считают, что масштабные технические сбои в сети McDonald's могут подтолкнуть компанию к ускоренной цифровой трансформации и внедрению новых технологий искусственного интеллекта для управления процессами в десятках тысяч ресторанов по всему миру.

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