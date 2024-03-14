Под давлением регуляторов ЕС Apple пошла на беспрецедентные уступки в App Store.

Компания Apple в очередной раз вносит поправки в правила App Store, на этот раз расширяя возможности разработчиков. Это связано с недавно принятым в ЕС Законом о цифровых рынках, обязывающим крупные технологические компании к большей открытости.

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Одним из ключевых нововведений станет функция веб-распространения приложений. Она позволит разработчикам публиковать свои приложения для iOS и iPadOS напрямую на собственных веб-сайтах. Пользователи смогут загружать приложения не только из App Store, как раньше, но и напрямую с сайтов разработчиков. Это избавит последних от необходимости проходить проверку и согласование со стороны Apple.

Кроме того, Apple разрешит создание закрытых магазинов приложений от сторонних компаний. Например, Epic Games могла бы запустить собственную площадку с играми на iOS. При этом Apple не обязана будет допускать приложения от других разработчиков в такие закрытые магазины.Разработчики также получат больше свободы в проведении маркетинговых акций и предоставлении скидок. Если раньше им приходилось использовать шаблоны от Apple, то теперь они смогут предлагать собственные уникальные инструменты.Все эти меры несомненно расширяют права разработчиков iOS-приложений и должны способствовать развитию экосистемы. В то же время Apple вводит комиссию в 0,5 евро за установку приложений с веб-сайтов. Кроме того, такие приложения должны пройти процедуру специальной проверки для обеспечения безопасности.Таким образом, компания пытается найти баланс между открытостью платформы и сохранением контроля. Эти изменения можно рассматривать как очередную уступку регуляторам после длительной борьбы за монопольное положение App Store. Возможно эти изменения позволят iOS-экосистеме развиваться быстрее, а разработчики получат стимул инвестировать в качественные приложения.