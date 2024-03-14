Разработчик беспилотных автомобилей Waymo собирается открыть коммерческие службы роботакси сразу в нескольких крупных городах США. Пока услуга будет бесплатна.



Компания Waymo, разработчик беспилотных автомобилей, принадлежащая Alphabet, материнской компании Google, объявила о планах запустить коммерческую службу роботакси в двух городах США - Лос-Анджелесе и Остине.



В Лос-Анджелесе сервис будет доступен уже на этой неделе, а в Остине к концу 2024 года. По словам со-генерального директора Waymo Текедры Маваканы, поездки будут осуществляться на территории 63 квадратных миль от Санта-Моники до Даунтауна. На первом этапе услуга будет предоставляться бесплатно для ограниченного числа пользователей, а затем перейдет на коммерческую основу.



В Остине же автономные такси Waymo будут функционировать на площади около 43 квадратных миль, включающей районы Бартон-Хиллз, Риверсайд, Ист-Остин и Гайд-парк. Напомним, что ранее, в феврале, компания получила разрешение тестировать свои беспилотные автомобили в Остине без человека-оператора за рулем, что стало еще одним шагом на пути к запуску полноценной коммерческой службы роботакси.



Открытие офисов в Лос-Анджелесе и Остине станет продолжением экспансии Waymo на рынке беспилотных такси. На данный момент компания уже предоставляет платные услуги роботакси в Сан-Франциско и Финиксе.



Отметим, что в Калифорнии для запуска подобных сервисов требуется получение специальных разрешений от местных регуляторов. В частности, в августе 2022 года Waymo получила одобрение Комиссии по коммунальным услугам Калифорнии на предоставление круглосуточных коммерческих услуг роботакси в Сан-Франциско. А 1 марта регулятор расширил территорию обслуживания, добавив Лос-Анджелес и прилегающие районы, открыв, таким образом, путь для масштабирования бизнес-модели Waymo в одном из крупнейших городов США.