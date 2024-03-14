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Конгресс США проголосовал за запрет TikTok на территории страны
Законодатели проголосовали за запрет TikTok, если приложение не избавится от китайских связей в течение 6 месяцев.

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Палата представителей США проголосовала за законопроект, который может фактически запретить популярное приложение TikTok в стране. Голосование прошло при поддержке обеих партий - 352 голоса "за" и только 65 "против", сообщает Techcrunch.

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Согласно законопроекту, TikTok должна разорвать все связи со своей китайской материнской компанией ByteDance в течение шести месяцев. В противном случае продажа и распространение TikTok в США станут незаконными. Президент Байден уже заявил о поддержке этой инициативы. Однако дальнейшая судьба законопроекта неясна, поскольку ему еще предстоит пройти через Сенат.

В TikTok назвали решение Палаты представителей "разочаровывающим" и выразили надежду, что Сенат будет более взвешенным в своем подходе. Компания отметила, что запрет приложения затронет интересы миллионов американских пользователей и предпринимателей.  

Попытки вынудить ByteDance продать американские активы TikTok предпринимались еще при администрации Трампа. Однако тогда эти планы не увенчались успехом. Сейчас же инициатива получила новое дыхание. Любопытно, что сам Трамп теперь выступает против запрета TikTok. По его мнению, от отсутствия этого популярного приложения в первую очередь выиграет Facebook, который он называет "врагом народа". Некоторые республиканцы в Конгрессе поддерживают эту позицию.

С другой стороны, сторонники жестких мер в отношении TikTok ссылаются на соображения национальной безопасности и нежелание иметь столь популярное приложение под контролем китайских властей. В самом TikTok заявляют, что запрет приложения негативно скажется на творческих людях и предпринимателях, которые активно используют его для продвижения своего контента и бизнеса.

Как бы то ни было, будущее TikTok в США остается под большим вопросом. Многие аналитики полагают, что Сенат может заблокировать или существенно смягчить запретительный законопроект. Однако ничего нельзя исключать, учитывая растущую напряженность в отношениях США и Китая.

#tiktok #китай и сша
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