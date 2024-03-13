Правительство США ожидает, что биткойн достигнет уровня от 250 000 до 6 миллионов долларов примерно через десять лет, согласно предположениям, заложенным в бюджетном документе.

Прогнозы правительства США о будущей цене биткойна, содержащиеся в проекте бюджета на 2025 год, привлекли в последнее время пристальное внимание криптосообщества. Согласно анализу вице-президента Riot Platform Пьера Рошара, правительство США ожидает, что к 2034-2035 годам стоимость биткойна достигнет $250 000.



Этот вывод основан на прогнозируемых доходах казны США от регулирования и налогообложения цифровых активов. Рошар разделил ожидаемый доход на 2025 год в размере $1,035 млрд на текущую цену биткойна около $72 000. Полученное значение он умножил на прогнозируемый доход к 2035 году в $3,65 млрд. Так он получил цену в $254 158 за 1 биткойн.



Однако эти расчеты не учитывают потенциального ужесточения регулирования рынка криптовалют и повышения налогов, что может привести к еще более высоким прогнозам по доходам для госбюджета. Применив аналогичный подход к налогам на добычу цифровых активов, Рошар получил гипотетическую цену около $6 млн за 1 BTC к 2033 году.



Между тем, на днях биткойн вновь обновил исторический максимум на фоне благоприятной рыночной конъюнктуры. Курс поддерживается притоком в Bitcoin ETFs, покупками MicroStrategy и ожиданиями по сокращению эмиссии после халвинга в 2024 году. По мнению Тома Ли из Fundstrat, к концу 2024 года биткойн может стоить $150 000.



Некоторые эксперты считают, что BTC вполне способен обогнать золото по капитализации и стать главным активом. Аналитик Андре Драгош полагает, что после халвинга биткойн станет вдвое дефицитнее золота. Чтобы опередить золото по капитализации, BTC нужно вырасти до $600 000 за монету.



Таким образом, несмотря на весьма амбициозные прогнозы правительства США, реальная траектория роста цены биткойна в ближайшие 10-15 лет может оказаться значительно круче. Уже в текущем году возможно достижение уровня $100 000, а к 2025 году, по некоторым оценкам, цена может составить $1 млн за 1 BTC.