После критики OpenAI за то, что она стала коммерческой и сохраняет конфиденциальность своих технологий, Маск теперь планирует открыть исходный код своего собственного чат-бота с генеративным искусственным интеллектом Grok. Теперь это будет Open-Source AI модель.

Новость о том, что Илон Маск собирается открыть исходный код чат-бота Grok, разработанного его компанией по искусственному интеллекту X.AI, вызвала большой резонанс в технологическом сообществе, так как этот шаг может иметь далеко идущие последствия для всей отрасли ИИ.

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Маск сообщил об этом решении в социальной сети X (ранее известной как Twitter). По его словам, исходный код Grok будет опубликован уже на этой неделе. Это стало ответом на его недавние призывы сделать открытым исходный код ChatGPT от компании OpenAI, которая сейчас является лидером в области генеративных ИИ-моделей.

Маск жёстко раскритиковал OpenAI, назвав эту компанию "ложью". По его мнению, важно сохранять прозрачность технологий ИИ, чтобы их плодами могло воспользоваться всё человечество. А OpenAI, по словам Маска, нарушила свои первоначальные принципы, превратившись в закрытый коммерческий проект.Конфликт Маска с OpenAI начался после того, как основатель Tesla и SpaceX подал в суд на компанию. В иске утверждается, что OpenAI нарушила первоначальную миссию - разрабатывать ИИ во благо всего человечества, а не для коммерческой выгоды. Маск считает крайне важным сохранять открытость в сфере ИИ.Решение об открытии кода Grok было принято вскоре после того, как Маск подал в суд на OpenAI. Он обвиняет эту компанию в нарушении условий контракта и скрытии своих технологических разработок. Сам Маск в прошлом инвестировал в OpenAI около $45 миллионов, но в 2018 году покинул совет директоров.В ответ OpenAI опубликовала личную переписку с Маском, из которой следует, что он пытался получить полный контроль над компанией и интегрировать ее в Tesla. Таким образом, обе стороны активно используют информационные рычаги в этом конфликте.Ожидается, что публикация кода Grok может дать толчок к появлению новых чат-ботов и приложений на основе технологий генеративного ИИ. Хотя сама модель Grok пока уступает ChatGPT в качестве ответов, у неё якобы более яркая "личность". Например, этот бот может шутить и иронизировать - в отличие от сдержанного стиля ChatGPT.Напомним, команда разработчиков X.AI насчитывает 16 человек во главе с самим Маском. На прошлой неделе они объявили об увеличении скорости работы Grok в три раза по сравнению с первоначальной версией. А в декабре этот чат-бот стал доступен подписчикам платной версии Twitter Blue.