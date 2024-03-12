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OnePlus готовится представить новую модель смартфона среднего класса OnePlus Nord CE 4. Выход устройства запланирован на 1 апреля, что вызывает определенные вопросы, не является ли это розыгрышем. Однако судя по всему, компания всерьез настроена выпустить эту модель, по крайней мере на индийском рынке.
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Snapdragon 7 Gen 3 оснащен 4 ядрами Cortex-A715 с тактовой частотой 2,36 ГГц и 4 энергоэффективными ядрами Cortex-A510 1,8 ГГц. За обработку графики отвечает ускоритель Adreno, производительность которого выросла на 50% по сравнению с предыдущим поколением Snapdragon 7.
Как сообщает источник, OnePlus Nord CE 4 призван заменить вышедшую в прошлом году модель Nord CE 3 Lite. Главным отличием новинки станет более производительный чипсет Snapdragon 7 Gen 3. Это 8-ядерный процессор на 4-нм техпроцессе, который обещает существенный прирост быстродействия по сравнению со Snapdragon 695 в Nord CE 3 Lite. Ориентировочно речь может идти о 37-процентном увеличении скорости работы.
Таким образом, несмотря на позиционирование устройства в среднем ценовом сегменте, OnePlus Nord CE 4 получит достаточно производительную начинку, способную обеспечить комфортную работу с современными приложениями и играми.
Анонс этой модели вызывает определенный интерес. С одной стороны, странный выбор даты выхода в День дурака. С другой стороны, установка производительного чипсета Snapdragon 7 Gen 3 позволяет рассчитывать на конкурентоспособное устройство для своего ценового сегмента. Подробности появтся 1 апреля на презентации в Индии.
Остальные подробности о смартфоне пока неизвестны. Нет данных о размере и разрешении экрана, объеме оперативной памяти и встроенного накопителя, камерах и аккумуляторе. Также неясно, когда OnePlus Nord CE 4 появится на рынках за пределами Индии и по какой цене будет продаваться.