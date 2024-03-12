Стартап Efficient Computers разработал концептуально новую архитектуру Fabric, которая значительно превосходит современные чипы по эффективности.

Компания из Питтсбурга Efficient Computers, занимающаяся разработкой инновационных процессоров и недавно привлекла 16 миллионов долларов инвестиций от венчурной компании Eclipse Ventures. Эти средства пойдут на дальнейшую разработку уникальной архитектуры процессоров Fabric, которая, по заявлениям Efficient Computers, в 100 раз эффективнее современных микроконтроллеров и в 1000 раз графических процессоров.





Архитектура Fabric основана на концепции потока данных и динамической реконфигурации в реальном времени. В отличие от традиционных процессоров, использующих фиксированный набор инструкций, в Fabric отсутствует жесткая привязка операций к конкретному блоку. Вместо этого имеется набор универсальных вычислительных модулей, которые объединяются между собой гибкими потоками данных. Такой подход позволяет оптимизировать архитектуру "на лету" для решения конкретных задач, сообщает издание Wccftech.

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Устранение накладных расходов на декодирование инструкций и организация эффективных потоков данных являются ключевыми принципами, заложенными в основу Fabric. По словам разработчиков, это дает потенциал превзойти традиционные CPU и GPU по производительности и энергоэффективности для определенных нагрузок.Первым применением архитектуры Fabric станет тестовый чип Monza. Он ориентирован на задачи из областей здравоохранения, мониторинга инфраструктуры, спутниковой связи, обороны - то есть те сферы, где критичны низкое энергопотребление и возможность адаптации к специфическим алгоритмам.Отметим, что концепция энергоэффективных специализированных процессоров сейчас набирает популярность. Например, компания AMD выпустила гибридный процессор Phoenix, позиционируемый как решение для IoT и встраиваемых систем. Учитывая интерес инвесторов к Efficient Computers, вполне вероятно, что в ближайшие годы мы увидим коммерческие чипы на базе архитектуры Fabric в различных областях. Остается надеяться, что заявленная производительность и эффективность подтвердятся на практике.