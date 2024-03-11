Индийские разработчики создают летающее такси, ориентированное на массового потребителя по доступной цене. Аппарат ePlane должен кардинально улучшить транспортную ситуацию в индийских городах.

Компания ePlane, основанная профессором факультета аэрокосмической инженерии Индийского технологического института в Мадрасе, работает над созданием первого индийского электрического аэротакси. Этот летательный аппарат, получивший обозначение e200, должен подняться в воздух уже в конце 2024 года.

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Разработчики видят в своем детище транспортное средство нового поколения, способное кардинально изменить городские перевозки в Индии. Небольшие и компактные аэротакси смогут использовать уже имеющиеся вертолетные площадки на крышах зданий, а со временем для них будут оборудованы специальные посадочные места на крышах гаражей, офисных центров и даже жилых домов.



Благодаря электрическим двигателям и оптимизированной аэродинамической схеме аэротакси e200 сможет перевозить пассажиров по воздуху со скоростью и эффективностью, недоступными для наземного транспорта. При этом стоимость полета не превысит цену поездки на обычном такси более чем в 2 раза. Учитывая вечные пробки на дорогах индийских мегаполисов, выгода от использования летающих такси будет очевидна.



Конструкторы уделяют пристальное внимание вопросам безопасности будущих аэротакси. В аппарате предусмотрено резервирование всех ответственных систем. Кроме того, на борту имеется парашютная система и надувные подушки безопасности для максимального смягчения удара в случае вынужденной посадки. Инженеры ставят себе целью добиться надежности на уровне 1 отказ на 1 миллиард часов налета, что соответствует лучшим образцам авиационной техники в мире.



В настоящее время в распоряжении разработчиков имеется летающий прототип модели e50, на базе которого отрабатываются технические решения для будущего аэротакси. Кроме конструктивной части, специалисты ePlane решают организационные вопросы, связанные с выходом на рынок авиаперевозок и получением разрешений на полеты над городской территорией.