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Nivan
TSMC добивается грантов на $5 млрд для строительства завода полупроводников в Аризоне
TSMC, Intel, Micron и Samsung ведут борьбу за господдержку своих проектов по созданию производств полупроводников на территории США.

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Крупнейший тайваньский производитель полупроводниковых чипов TSMC планирует получить рекордные государственные субсидии от правительства США в размере более 5 млрд долларов. Эти деньги пойдут на строительство нового завода по производству микросхем в Аризоне. 

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Это решение, по мнению экспертов, станет важным шагом в реализации планов администрации президента Байдена по оживлению американской полупроводниковой промышленности и снижению зависимости от поставок чипов из Азии. Несмотря на то, что официальное подписание соглашения еще не состоялось, переговоры уже находятся на продвинутой стадии, пишет Bloomberg. 

Помимо прямых грантов, американское правительство также предлагает тайваньской компании льготные кредиты и гарантии в рамках принятого в 2022 году Закона о чипах и науке. Общий объем стимулирующего финансирования для ведущих производителей микросхем составляет 28 млрд долларов.

На получение многомиллиардных грантов также претендуют Intel, Micron и Samsung. Эти компании активно ведут переговоры с Министерством торговли США, однако точные суммы для каждого получателя пока не определены.

В частности, южнокорейская Samsung пытается увеличить размер господдержки, предлагая дополнительные инвестиции в американскую экономику и ранее компания объявила о планах потратить 17 млрд долларов на строительство завода в Техасе.

Что касается TSMC, то она намерена инвестировать 40 млрд долларов в два новых производственных объекта в Аризоне. Этот штат является центром американской полупроводниковой промышленности.

Однако реализация этих амбициозных планов уже столкнулась с рядом трудностей. Некоторое время назад тайваньская компания сообщила о задержке запуска первого завода в Аризоне до 2025 года из-за нехватки квалифицированных рабочих. Это спровоцировало многомесячный конфликт с местными профсоюзами, который завершился лишь в декабре подписанием официального трудового соглашения.

Кроме того, стало известно о новой задержке запуска второго завода в Аризоне на срок до двух лет. Также компания заявила, что уровень технологий на этом предприятии будет зависеть от объема господдержки со стороны властей США.

Основной американский конкурент тайваньской компании корпорация Intel тоже не дремлет и ведет активные переговоры о получении федеральных льгот на сумму свыше 10 млрд долларов.

Еще один крупный игрок на рынке Micron, который планирует построить 4 завода по производству чипов в штате Нью-Йорк. Первые два объекта должны заработать до конца текущего десятилетия. Именно на их строительство с наибольшей вероятностью и будут направлены государственные субсидии.  

Таким образом, борьба за многомиллиардные государственные субсидии в сфере полупроводниковой промышленности США развернута в полную силу. Крупнейшие игроки этого высокотехнологичного рынка активно конкурируют друг с другом за право получить щедрое стимулирующее финансирование от администрации Байдена в обмен на создание рабочих мест и производственных мощностей на американской земле.

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