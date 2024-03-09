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Nivan
Nvidia готовится к дроблению акций для повышения их доступности
Благодаря впечатляющей динамике в 2023 году эксперты прогнозируют очередное дробление акций Nvidia, чтобы сделать их более доступными для инвесторов.

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Акции Nvidia демонстрируют впечатляющий рост, увеличив свою капитализацию более чем на 1 триллион долларов с начала года. Это значительно превышает уровень цены акций в 600 долларов, по которому компания проводила последнее дробление акций в мае 2021 года. Сейчас бумаги Nvidia торгуются около отметки в 1000 долларов, продолжая динамику прошлогоднего роста на 240%, сообщает Bloomberg. 

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Несмотря на высокие цены, некоторые эксперты считают акции Nvidia недооцененными, ориентируясь на перспективы роста бизнеса и прибыли компании в ближайшие годы. Однако потенциальные инвесторы из числа розничных игроков могут скептически относиться к покупке акций по текущим ценам.

По мнению Кена Махони, главы компании Mahoney Asset Management, Nvidia может пойти на новое дробление акций уже в следующем году. Это позволит сделать бумаги компании более доступными для розничных инвесторов.

Напомним, дробление акций - это косметическая мера, не влияющая на фундаментальную стоимость компании. При дроблении общая капитализация компании распределяется на большее количество акций, в результате цена одной акции снижается. К примеру, при дроблении в пропорции 1 к 4, цена акций в 400 долларов конвертируется в цену 100 долларов за акцию. Это делает акции более доступными для розничных инвесторов с небольшим капиталом.

Последнее дробление акций Nvidia в 2021 году было направлено на расширение базы акционеров за счет привлечения розничных инвесторов и сотрудников компании. Учитывая нынешние темпы роста капитализации, аналитики прогнозируют в скором времени новое дробление.

Однако некоторые эксперты отмечают, что дробление само по себе не является значимым событием для инвесторов. Более важна оценка перспектив роста финансовых и операционных показателей бизнеса. В то же время психологический эффект от снижения номинальной цены акций может сыграть положительную роль в притоке средств розничных инвесторов. Этот аспект имеет значение в контексте расширения инвесторской базы компании. Однако в долгосрочной перспективе ключевым фактором остается именно рост финансовых показателей и стоимости бизнеса.

В пользу перспектив дальнейшего взлета капитализации Nvidia говорит их сильная позиция на рынке технологий для искусственного интеллекта, графики и высокопроизводительных вычислений. Также компания активно инвестирует в НИОКР для расширения портфеля и укрепления технологического лидерства.

Учитывая сильные позиции Nvidia и положительные отраслевые тренды, аналитики прогнозируют высокие темпы роста выручки и прибыли в ближайшие годы. Это может послужить основанием для дальнейшего взлета капитализации и нового дробления акций уже в 2024 году.

#nvidia #акции nvidia
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