Ноутбук получил усовершенствованную систему охлаждения и мощный процессор Intel Core i7-13650HX.

Компания Lenovo анонсировала обновленную версию своего игрового ноутбука GeekPro G5000, ориентированного на геймеров. Модель 2024 года получила ряд значительных улучшений по сравнению с прошлогодней версией.

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В ноутбуке установлен новый мощный процессор Intel Core i7-13650HX 13-го поколения. Он имеет 14 ядер и 20 потоков, а также высокую тактовую частоту до 5,2 ГГц. Это обеспечивает отличную производительность в современных играх и при выполнении требовательных задач.

Для обработки графики используются дискретные видеокарты Nvidia серии RTX 4000, либо RTX 4050, либо более производительная RTX 4060. Карты поддерживают технологии трассировки лучей и искусственного интеллекта для улучшения визуальных эффектов.Дисплей ноутбука также был улучшен. Теперь это 15,6-дюймовая Full HD панель с частотой обновления 144 Гц и 100% охватом цветового пространства sRGB. А благодаря поддержке Nvidia G-Sync обеспечивается плавность отображения картинки без "разрывов".Для подключения внешних устройств и периферии GeekPro G5000 2024 оснащен современными портами: USB 3.2 Gen 2 Type-C, USB 3.2 Gen 1 Type-A. Беспроводная связь представлена модулем Wi-Fi 6 для быстрого подключения к интернету.Отдельно стоит отметить новую систему охлаждения, разработанную Lenovo специально для этой модели. Она эффективно отводит тепло от компонентов во время интенсивных игровых нагрузок, не дает перегреваться корпусу ноутбука и работает практически бесшумно.Пока GeekPro G5000 2024 доступен только в Китае по цене от 6299 юаней (около 875 долларов) за конфигурацию с RTX 4050. Версия с RTX 4060 стоит 6799 юаней (примерно 944 доллара). Информации о международных продажах пока нет, но, скорее всего, этот игровой ноутбук появится на мировом рынке под брендом IdeaPad Gaming в ближайшее время.