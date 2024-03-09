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Nivan
NVIDIA и AMD активно работают над графическими процессорами с новым типом видеопамяти GDDR7
Будут использованы кристаллы GDDR7 первого поколения емкостью 16 Гбит, объемом 2 ГБ и скоростью 32 Гбит/с.

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Ведущие производители видеокарт AMD и Nvidia активно работают над графическими процессорами следующего поколения, которые будут использовать принципиально новый тип видеопамяти – GDDR7. Как сообщает известный инсайдер kopite7kimi, первые модели видеокарт на GDDR7 скорее всего будут оснащаться 16Гбит кристаллами памяти, что позволит реализовать модули емкостью 2 ГБ при пропускной способности 32 Гбит/с.


Для сравнения, видеокарты текущего поколения на GDDR6 изначально использовали 8Гбит чипы, обеспечивая 1 ГБ на модуль. Таким образом, несмотря на переход на GDDR7, по объему модулей памяти революционных изменений пока не предвидится. Скорее всего, минимальным объемом станут все те же 2 ГБ.

В то же время потенциал роста у GDDR7 намного выше за счет большей плотности чипов. Как заявили представители Micron, в планах – выпуск 24Гбит и 24Гбит+ кристаллов памяти, способных обеспечить до 4 ГБ и более на модуль. Ожидается, что именно такие решения будут массово применяться через пару лет после начала выпуска GDDR7.

А пока речь идет о 32Гбит/с чипах емкостью 16Гбит. Вот какие варианты пропускной способности и объема видеопамяти они способны обеспечить:

- 128-битная шина – 512Гб/с, 8ГБ видеопамяти
- 192-битная шина – 768Гб/с, 12ГБ видеопамяти  
- 256-битная шина – 1024Гб/с, 16ГБ видеопамяти
- 384-битная шина – 1536Гб/с, 24ГБ видеопамяти

Как видно, даже 16Гбит чипы при широкой 384-битной шине способны реализовать впечатляющие 24ГБ видеопамяти.

Что касается поставщиков компонентов, то здесь наиболее вероятным партнером Nvidia является Micron. Именно эта компания разработала совместно с Nvidia стандарт памяти GDDR5X для видеокарт серии GeForce 10. Сейчас же флагманские решения GeForce RTX 40 используют самые быстрые модули GDDR6X от Micron. Есть все основания полагать, что стратегическое партнерство продолжится и в эпоху GDDR7. У AMD основным партнером скорее всего выступит Samsung. Именно эта компания поставляет основную часть чипов GDDR6 для нынешних видеокарт Radeon.

По слухам, графические процессоры следующего поколения GeForce RTX 50 серии Blackwell от Nvidia должны появиться в конце 2024 года. Что касается AMD, то архитектура RDNA 4 также ожидается в следующем году. Однако пока неясно, будет ли уже задействована память GDDR7 или производители видеочипов еще на одну итерацию останутся на GDDR6.
#amd #nvidia #gddr7
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