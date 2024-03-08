Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nivan
Завод Tesla в Берлине остановлен из-за умышленного поджога активистов
Tesla терпит убытки из-за диверсии, а цена акций компании стала падать.

реклама

В окрестностях Берлина произошел инцидент, который привел к временной остановке работы завода Tesla Gigafactory. Неизвестные злоумышленники подожгли высоковольтную опору, что привело к расплавлению кабелей и отключению электроснабжения не только завода, но и тысяч местных жителей в районе Грюнхайде и юго-востоке Берлина.

реклама


Министр внутренних дел Бранденбурга Михаэль Штюбген назвал случившееся "вероломной атакой на электроэнергетическую инфраструктуру" и пообещал, что правовое государство отреагирует на диверсию со всей строгостью. Государственное управление криминальной полиции уже начало расследование инцидента.

Как выяснилось, это был саботаж. Группа экологических активистов опубликовала манифест, в котором фактически признала свою причастность к поджогу. "Мы саботировали Tesla", - заявили они, обвинив компанию в чрезмерном потреблении земли и ресурсов ради производства "6000 внедорожников, автомобилей-убийц и грузовиков-монстров каждую неделю". Планы расширения завода Giga Berlin уже некоторое время вызывают протесты со стороны экоактивистов. Некоторые из них даже разбили временный лагерь недалеко от места, где начался пожар.

Восстановление электроснабжения Гига Берлина и прилегающих районов потребует времени. Сотрудники завода эвакуированы, производство остановлено. Это уже второй простой крупного завода Tesla за последнее время.

Напомним, в январе часть Gigafactory в Шанхае также простаивала из-за празднования китайского Нового года, что привело к падению производства по сравнению с предыдущим месяцем, и на фоне новостей о замедлении продаж в Китае, акции Tesla в несколько дней назад упали на 7%.
#tesla #илон маск
+
Написать комментарий (0)
Бывшая сотрудница Tesla подала иск из-за дискриминации и мести со стороны руководства
Cybertruck стал самым популярным автомобилем среди знаменитостей в США
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Экипаж российского Т-72Б3 с одного выстрела уничтожил американский Abrams на Авдеевском направлении
4
В Сети появилась фотография "неуставной" защиты БМП-1АМ "Басурманин" с противодронными экранами
2
В центре Петербурга построят новый тоннель
2
Биткоин-кит продал добытые 14 лет назад 1000 BTC по самой высокой цене в $69 000
5
Российские войска сумели достичь успеха на двух участках Донецкой Народной Республики
+
Ростех восстановит аэродром "Ржев"
1
Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024 получит поддержку Bluetooth 5.3
1
США представляют гиперзвуковую ракету AGM-183 ARRW
7
В Воронеже за рекордные три месяца создали фюзеляж для Ил-96-300
2
Samsung завершает программную поддержку смартфонов серий Galaxy S10 и Note 10
3
OnePlus Nord 4 скоро появится в продаже
+
Из-за краш-тестов автопроизводители могут перестать использовать крупные сенсорные экраны
3
Logitech выпускает веб-камеру MX Brio 4K с 8,5-мегапиксельным сенсором Sony STARVIS
+
Xiaomi 14 занял 3-е место в рейтинге лучших камер в списке телефонов премиум-класса
1
На подходе новые смартфоны от Realme, которые будут использовать системы Qualcomm и быструю зарядку
1
В России создана технологическая платформа для интеграции мемристорной памяти RRAM в кремниевые чипы
+
Системные требования Horizon Forbidden West для ПК: минимум 150 ГБ SSD
1
ADATA представила технологию термопокрытия для памяти DDR5
6
Выпущена бета-версия Android Auto 11.5 со сводками сообщений от AI
+
ЕКА: Астронавт МКС использует VR-очки, чтобы отвлечься от однообразной среды
+

Популярные статьи

Шесть или восемь ядер — какой процессор выбрать для игрового ПК весной 2024 года
100
5 самых быстрых видеокарт 2024 года, которые будут тянуть самые требовательные игры в разрешении 4К
53
Marvel's Guardians of the Galaxy: игра для консольных фанатов Marvel (субъективный обзор)
3
Почему файловая система BTRFS для Linux является посредственностью в обычном использовании
23
На что способна Radeon RX 6500 XT в 2024 году, и почему вам нужна видеокарта с 8 Гб памяти
14
ТОП-6 технологических компаний, продукцию которых я не куплю в ближайшие годы
16
Танго втроём с AMD Dual Graphics, или последние конвульсии ATi CrossFireX
19
Дроны "Упырь" и ПТРК "Корнет" уничтожают Абрамсы один за другим
6
Провал украинского спецназа: что известно о высадке украинцев на Тендровскую косу
1
Моди бросает вызов Тайваню - Индия претендует на лидирующие позиции в производстве микросхем
1

Сейчас обсуждают

glavhyilo
01:17
Путин сказал в декабре 2021г,нато надо вернуться к своему состоянию на 1997г.
Швеция 7 марта с.г. официально станет 32 членом НАТО
Александр
01:13
Понял кто писал эту статью ещё до того, как перешёл в неё с ленты, просто по названию. Чумба, вот как ты это делаешь?
Почему файловая система BTRFS для Linux является посредственностью в обычном использовании
АЕV
00:59
А как же провальная операции вс РФ в аэропорту???
Провал украинского спецназа: что известно о высадке украинцев на Тендровскую косу
Архон
00:55
Да,появится..И именно благодаря Зеону.
Тест Xeon E3-1220 v3: в борьбе за выживание LGA 1150
Pluzrepok
00:44
Ха, лошара... У нас китайцы столько стоят ;-) (сарказм...)
Cybertruck стал самым популярным автомобилем среди знаменитостей в США
Александр Томирдиаро
00:36
Подлизнул, так подлизнул, даже сам автор не заметил своих противоречий в статье
5 самых быстрых видеокарт 2024 года, которые будут тянуть самые требовательные игры в разрешении 4К
Шакро Молодой
00:28
3080ТИ мощь, была такая у мя
5 самых быстрых видеокарт 2024 года, которые будут тянуть самые требовательные игры в разрешении 4К
Серёга
00:14
Почему? Не фиолетово, например 3090 с чипами по 1гб с обеих сторон платы по 12гб намного хуже, особенно со стороны задней крышки где тепло очень плохо отводилось и лепили туда радиаторы. А на 3090ti ...
Инсайдеры прогнозируют первому поколению GDDR7 видеокарт чипы по 2 ГБ, а далее появятся чипы по 3 ГБ
TheEd
00:11
И что? Шведам станет безопаснее жить?
Швеция 7 марта с.г. официально станет 32 членом НАТО
Евгений Ситкевич
00:08
На остров "Русский"
ASML планирует уйти из Нидерландов из-за экологических норм и запрета продавать литографы в Китай
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем