Tesla терпит убытки из-за диверсии, а цена акций компании стала падать.

В окрестностях Берлина произошел инцидент, который привел к временной остановке работы завода Tesla Gigafactory. Неизвестные злоумышленники подожгли высоковольтную опору, что привело к расплавлению кабелей и отключению электроснабжения не только завода, но и тысяч местных жителей в районе Грюнхайде и юго-востоке Берлина.

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Министр внутренних дел Бранденбурга Михаэль Штюбген назвал случившееся "вероломной атакой на электроэнергетическую инфраструктуру" и пообещал, что правовое государство отреагирует на диверсию со всей строгостью. Государственное управление криминальной полиции уже начало расследование инцидента.

Как выяснилось, это был саботаж. Группа экологических активистов опубликовала манифест, в котором фактически признала свою причастность к поджогу. "Мы саботировали Tesla", - заявили они, обвинив компанию в чрезмерном потреблении земли и ресурсов ради производства "6000 внедорожников, автомобилей-убийц и грузовиков-монстров каждую неделю". Планы расширения завода Giga Berlin уже некоторое время вызывают протесты со стороны экоактивистов. Некоторые из них даже разбили временный лагерь недалеко от места, где начался пожар.Восстановление электроснабжения Гига Берлина и прилегающих районов потребует времени. Сотрудники завода эвакуированы, производство остановлено. Это уже второй простой крупного завода Tesla за последнее время.Напомним, в январе часть Gigafactory в Шанхае также простаивала из-за празднования китайского Нового года, что привело к падению производства по сравнению с предыдущим месяцем, и на фоне новостей о замедлении продаж в Китае, акции Tesla в несколько дней назад упали на 7%.