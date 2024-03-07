Новое обновление от Xiaomi по ошибке установлено на несовместимые устройства, что привело к постоянным циклическим перезагрузкам некоторых моделей телефонов.

Недавно компания Xiaomi выпустила обновление прошивки для некоторых моделей своих смартфонов, которое принесло пользователям массу проблем. Как оказалось, эта прошивка запускала бесконечные перезагрузки гаджетов и в итоге делала их полностью непригодными для использования.

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О масштабной проблеме заговорили сами владельцы смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO на различных форумах и в соцсетях. Сообщения поступали со всего мира - от пользователей из Европы, Азии и Латинской Америки. В комментариях люди жаловались, что после установки новой прошивки их телефоны жестко "зависали" на логотипе MIUI и постоянно перезагружались.



Представители Xiaomi довольно быстро отреагировали на жалобы и официально подтвердили наличие критической ошибки в одном из последних обновлений. Однако исправить её быстро не представлялось возможным. Единственным решением для пользователей стал возврат смартфонов к заводским настройкам. Однако это означало, что вся пользовательская информация - фотографии, видео, контакты, настройки приложений безвозвратно стиралась.



В чем причина такого фатального сбоя? Как выяснилось, ошибка произошла из-за путаницы между двумя прошивками - MIUI от Xiaomi и HyperOS от стороннего разработчика. Обновление приложения, предназначавшееся только для устройств с HyperOS, по ошибке отправили и на смартфоны с MIUI. Эта несовместимость как раз и вызвала бесконечные перезагрузки.



Хотя само проблемное обновление уже удалено из официального магазина приложений Xiaomi, это не решает проблем пользователей, уже успевших его установить. Им по-прежнему нужно полностью обнулять телефон, чтобы вернуть его к работоспособному состоянию.



Представители компании советуют не пытаться восстанавливать смартфоны самостоятельно, а обращаться в сервисные центры. Иначе риск потери данных без возможности их восстановления возрастает. Точное количество пострадавших пользователей пока неизвестно.