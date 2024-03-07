Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nivan
Представлен смартфон Lava Blaze Curve 5G - как премиум, только дешевле
Изогнутый экран, 5G и мощный процессор и все это за цену бюджетного смартфона.

реклама

Компания Lava представила свой новый смартфон Blaze Curve 5G, который обещает стать достойным конкурентом в сегменте недорогих 5G-смартфонов. Главными особенностями этой модели являются изогнутый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и производительный чипсет MediaTek Dimensity 7050. 

реклама


Дисплей с диагональю 6,67 дюйма выполнен по технологии AMOLED и имеет разрешение Full HD+. Благодаря изогнутым краям он смотрится современно и премиально, а частота обновления 120 Гц обеспечивает повышенную плавность анимации и прокрутки, что важно как для игр, так и для комфортного веб-серфинга. Подобные экраны обычно встречаются в более дорогих моделях, поэтому их присутствие в бюджетном сегменте можно считать большим плюсом.

Производительность смартфону обеспечивает чипсет MediaTek Dimensity 7050, который отличается оптимальным балансом быстродействия и энергоэффективности. Этот чипсет сопоставим по характеристикам с популярным Dimensity 1080, так что он вполне способен справиться с повседневными задачами и даже требовательными играми.

Blaze Curve 5G выпускается в двух версиях по объему памяти: 8/128 Гб и 8/256 Гб. Кроме того, благодаря технологии виртуальной памяти можно расширить оперативку еще на 8 Гб. Это важно для многозадачного режима, когда открыто сразу несколько приложений.  

Важным преимуществом новинки является чистая прошивка на базе Android 13 без каких-либо ненужных приложений и баннеров. Компания обещает два крупных обновления ОС и три года регулярных обновлений безопасности. Также присутствуют полезные функции вроде скрытия приложений, записи разговоров и клонирования приложений.

Что касается камер, то здесь используется тройной модуль: 64 Мп основная камера, 8 Мп сверхширокоугольная и 2 Мп макрокамера. Такая конфигурация позволяет делать качественные фото в разных сценариях. Для селфи и видеозвонков предусмотрена фронтальная камера на 32 Мп. Ее хватит для четких автопортретов и комфортного общения по видеосвязи.

Устройство имеет аккумулятор на 5000 мАч, что очень неплохо для автономности. При этом поддерживается быстрая зарядка мощностью 33 Вт, так что смартфон можно зарядить довольно быстро.

Blaze Curve 5G доступен в двух цветовых вариантах: Iron Glass и Viridian Glass. Цены начинаются от 17 999 рупий (около $217) за модель 8/128 Гб, версия 8/256 Гб стоит чуть дороже.

Продажи смартфона стартуют 11 марта пока только в стране производителя - Индии. Его можно будет купить как в онлайн-магазинах (Amazon, интернет-магазин Lava), так и в офлайн розничных сетях, сообщает сайт ixbt.com.


#смартфон 2024 #lava blaze curve 5g #смартфон lava
+
Написать комментарий (0)
Консоль Google Play подтверждает наличие процессора MediaTek у Samsung Galaxy M15 5G
Google Pixel 8a получит 4 цветовых варианта и до 256 ГБ встроенной памяти
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Фото: сотни и тысячи дронов-камикадзе «Герань» в цехах завода по их производству
29
Завод "АГРОМАШ" готовит к выпуску преемника легендарного ДТ-75
2
В Госдепартаменте США отрицают намерения отправлять на Украину свои войска
3
Выстрелом из ПТРК был выведен из строя уже третий по счету украинский Abrams M1A1 в Бердычах
4
Earth System Dynamics: Огромные солнечные панели могут способствовать выпадению осадков в пустыне
2
Экипаж российского Т-72Б3 с одного выстрела уничтожил американский Abrams на Авдеевском направлении
+
MWM: На фоне уничтожения уже третьего танка Abrams акции концерна General Dynamics упали в цене
3
Arctic представила серию из пяти воздушных кулеров Freezer 36 с комплектной рамкой для Intel
+
Защищенный смартфон Unihertz Tank 3 с батареей на 23 000 мА*ч вышел в Китае
+
В центре Петербурга построят новый тоннель
1
В Москве разработали новые машины для ремонта вертолётов
1
Олимпийский чемпион Роман Костомаров стал амбассадором благотворительной программы "ДоброFON"
+
Ростех восстановит аэродром "Ржев"
+
Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024 получит поддержку Bluetooth 5.3
1
ТАСС: Оператора связи «Мегафон» оштрафовали на 500 000 рублей за рассылку спама
1
Биткоин-кит продал добытые 14 лет назад 1000 BTC по самой высокой цене в $69 000
5
США представляют гиперзвуковую ракету AGM-183 ARRW
5
Разработчик ПО смог запустить GTA Vice City на роутере 2013 года
1
Сообщают первые подробности о Xiaomi 15 Pro
+
Верховный суд постановил, что Трамп может появиться в президентских избирательных бюллетенях
+

Популярные статьи

10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет
37
Повреждённые файлы при копировании, или ещё одна причина, почему Linux многим и даром не нужен
139
Литиевый стартерный аккумулятор на автомобиле вместо свинцово-кислотного - есть ли в этом смысл
24
Сборка игрового ПК на видеокарте и процессоре AMD за 75 000 рублей для любых игр в 1080р и 2К
38
Marvel's Guardians of the Galaxy: игра для консольных фанатов Marvel (субъективный обзор)
3
Минусы самых дешевых корпусов для ПК - почему лучше взять старый корпус для экономной сборки
30
Шесть или восемь ядер — какой процессор выбрать для игрового ПК весной 2024 года
72
Игровое подразделение Xbox трещит по швам
22
О предварительных итогах двух лет СВО
204
На что способна Radeon RX 6500 XT в 2024 году, и почему вам нужна видеокарта с 8 Гб памяти
13

Сейчас обсуждают

Андрей Ерлеставов
06:59
Это как раз и был третий "Абрамс".Откуда Вы ещё три нарисовали?
MWM: На фоне уничтожения уже третьего танка Abrams акции концерна General Dynamics упали в цене
Такой то
06:52
ремни безопасности не забудьте, а то оне полетать любят
Honda интегрирует в мотоциклы подушки безопасности
Роман Глазунов
06:51
Почему даже отфотошопить картинки нормально не могут? Видно же что одна повернута и надпись без перспективы да ещё и не в том месте где у остальных. Блогеры ёпт.
Фото: сотни и тысячи дронов-камикадзе «Герань» в цехах завода по их производству
Yurchik
06:47
То за изменение климата, то за неименения климата. Каждый тянет одеяло на себя.
Apple добавляет чип M3 в MacBook Air, а старая модель подешевеет на 100 долларов
&lt;TopUpdate&gt;
06:44
Вывод только может быть один, берёшь для игрового компа 7800X3D и хорошую мат.плату. И не паришься до выхода новой линейки процессоров Амд под ам5 слот с кэшем X3D. Потом меняешь один только проц и да...
Шесть или восемь ядер — какой процессор выбрать для игрового ПК весной 2024 года
Евгений Шрайнер
06:42
Ну если и заменить то с тауой плотностью явно не в электроавтомобилях или тех же телефонах. А вот если действительно будут очень дешовыми в сравнении с литиевыми, то в накопителях где вес пофигу вполн...
Small Structures: Исследователи работают над усовершенствованием «водяных батарей»
unhurtable
06:36
Про SLI благополучно подохшую сударь не хочет написать или тут Хуанито невиновен, заодно интеловские дискретки потестить? Обе технологии изначально костыльные и реально работать не могут, ну и собстве...
Танго втроём с AMD Dual Graphics, или последние конвульсии ATi CrossFireX
unhurtable
06:21
Backblaze стату регулярно публикует и да, морсковраты чаще дохнут
ТОП-6 технологических компаний, продукцию которых я не куплю в ближайшие годы
unhurtable
06:19
A4Tech в своей нише вполне конкурентоспособен а вот с панасоником не так однозначно, у меня из положительного только хлебопечь от них вызывала приятные ощущения, музыкальные центры умерли 2шт, впрочем...
ТОП-6 технологических компаний, продукцию которых я не куплю в ближайшие годы
Пашка Сапронюк
06:16
На данный момент уже 6. При чем чубатые вводят их редко и по 1 при чем, когда разрешают западные кураторы. Вот последний пиндосовский танк был уничтожен одним точным попаданием с танка т72бз.
MWM: На фоне уничтожения уже третьего танка Abrams акции концерна General Dynamics упали в цене
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем