Изогнутый экран, 5G и мощный процессор и все это за цену бюджетного смартфона.

Компания Lava представила свой новый смартфон Blaze Curve 5G, который обещает стать достойным конкурентом в сегменте недорогих 5G-смартфонов. Главными особенностями этой модели являются изогнутый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и производительный чипсет MediaTek Dimensity 7050.

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Дисплей с диагональю 6,67 дюйма выполнен по технологии AMOLED и имеет разрешение Full HD+. Благодаря изогнутым краям он смотрится современно и премиально, а частота обновления 120 Гц обеспечивает повышенную плавность анимации и прокрутки, что важно как для игр, так и для комфортного веб-серфинга. Подобные экраны обычно встречаются в более дорогих моделях, поэтому их присутствие в бюджетном сегменте можно считать большим плюсом.

Производительность смартфону обеспечивает чипсет MediaTek Dimensity 7050, который отличается оптимальным балансом быстродействия и энергоэффективности. Этот чипсет сопоставим по характеристикам с популярным Dimensity 1080, так что он вполне способен справиться с повседневными задачами и даже требовательными играми.Blaze Curve 5G выпускается в двух версиях по объему памяти: 8/128 Гб и 8/256 Гб. Кроме того, благодаря технологии виртуальной памяти можно расширить оперативку еще на 8 Гб. Это важно для многозадачного режима, когда открыто сразу несколько приложений.Важным преимуществом новинки является чистая прошивка на базе Android 13 без каких-либо ненужных приложений и баннеров. Компания обещает два крупных обновления ОС и три года регулярных обновлений безопасности. Также присутствуют полезные функции вроде скрытия приложений, записи разговоров и клонирования приложений.Что касается камер, то здесь используется тройной модуль: 64 Мп основная камера, 8 Мп сверхширокоугольная и 2 Мп макрокамера. Такая конфигурация позволяет делать качественные фото в разных сценариях. Для селфи и видеозвонков предусмотрена фронтальная камера на 32 Мп. Ее хватит для четких автопортретов и комфортного общения по видеосвязи.Устройство имеет аккумулятор на 5000 мАч, что очень неплохо для автономности. При этом поддерживается быстрая зарядка мощностью 33 Вт, так что смартфон можно зарядить довольно быстро.Blaze Curve 5G доступен в двух цветовых вариантах: Iron Glass и Viridian Glass. Цены начинаются от 17 999 рупий (около $217) за модель 8/128 Гб, версия 8/256 Гб стоит чуть дороже.Продажи смартфона стартуют 11 марта пока только в стране производителя - Индии. Его можно будет купить как в онлайн-магазинах (Amazon, интернет-магазин Lava), так и в офлайн розничных сетях, сообщает сайт ixbt.com.



