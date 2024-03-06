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Nivan
MacPaw выпустила приложение для быстрой очистки дубликатов фото на iPhone
Приложение поможет избавиться от "хлама" в галерее iPhone, оно освобождает место за пару кликов.

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Компания MacPaw, известная своими полезными приложениями для Mac и iOS, выпустила CleanMyPhone - новое приложение для iPhone для освобождения места на устройствах пользователей. Это приложение предлагает интеллектуальные решения для обнаружения и удаления дублированных, избыточных или ненужных файлов, таких как фотографии, видео и скриншоты.

CleanMyPhone разделено на три основных вкладки: "Declutter", "Organize" и "Network". Вкладка "Declutter" сканирует библиотеку фотографий на локальном устройстве, выявляя дубликаты, снимки экрана, записи экрана, видео TikTok, папки приложений и размытые изображения. Пользователи могут выборочно удалить эти файлы одним нажатием кнопки или пометить отдельные изображения как конфиденциальные, чтобы исключить их из будущих сканирований.

Вкладка "Organize" предлагает интеллектуальную систему категоризации фотографий. Пользователи могут выбрать временной диапазон для сканирования, после чего приложение автоматически сгруппирует изображения по категориям, например, путешествия, животные, портреты, еда. Эта функция позволяет легко создавать новые папки и упорядочивать свою библиотеку фотографий.

Одной из интересных особенностей является возможность группировки похожих изображений. CleanMyPhone может распознавать почти идентичные кадры, даже в том случае, если они имеют различные фильтры или стили. Кроме того, категория "Уникальные" помогает выявить именно те изображения, которые можно безопасно удалить.

Помимо основных функций управления хранилищем, в приложении также присутствует тест скорости сети. Хотя это может показаться странным дополнением, MacPaw объясняет, что их цель - предоставить комплексную утилиту, аналогичную их популярному приложению CleanMyMac для Mac.

CleanMyPhone доступно в бесплатной версии с ограниченным функционалом и платной подпиской за $24,99 в год с полным функционалом. MacPaw планирует в будущем ввести единовременную оплату вместо ежегодной подписки.

Компания MacPaw также известна как разработчик Setapp - службы подписки на приложения для macOS и iOS. А еще MacPaw стала одной из первых, кто недавно публично поддержал изменения правил Apple DMA, объявив о планах по запуску альтернативного магазина приложений Setapp для iOS.

#iphone #macpaw
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