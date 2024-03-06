Legion Tab получил чипсет Snapdragon 8 Plus Gen 1, высокочастотный дисплей и длительное время автономной работы, ориентированное на геймеров.

Компания Lenovo готовится к глобальному запуску своего нового игрового планшета Legion Tab. Этот планшет, ранее известный как Legion Y700 (2023), был представлен в Китае в конце июля 2023 года и теперь готовится к выходу на мировой рынок.

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Legion Tab оснащен мощным чипсетом Snapdragon 8 Plus Gen 1, обеспечивающий высокую производительность для игр и других ресурсоемких задач. Планшет оборудован компактным дисплеем диагональю 8,8 дюйма с частотой обновления 144 Гц, что гарантирует плавную и отзывчивую картинку даже в самых динамичных сценах.



Одной из ключевых особенностей Legion Tab является его емкая батарея на 6550 мАч, которая обеспечивает длительное время автономной работы. Планшет также поддерживает быструю зарядку мощностью до 45 Вт.



Legion Tab будет поставляться с предустановленной операционной системой Android 13 с фирменной оболочкой ZUI 15 от Lenovo. Компания также обещает долгосрочную поддержку в виде обновлений до Android 14, Android 15 и обновления безопасности вплоть до 2028 года.



Помимо впечатляющих технических характеристик, Legion Tab также имеет ряд функций, ориентированных на геймеров, так как оптимизирован для игр, и обеспечивает высокую производительность даже в самых требовательных играх.



Lenovo пока не раскрывает точную дату глобального запуска Legion Tab и его ценовую политику, но ожидается, что планшет появится на рынках различных регионов, включая Европу, Северную Америку и Азию, уже в ближайшие месяцы.