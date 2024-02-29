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Сценарист фильма "Дом у дороги" обвинил Amazon в использовании нейросетей в ремейке фильма
Запланированный показ обновленной версии культового фильма на кинофестивале и выпуск на Amazon Prime могут быть отменены из-за обвинений в нарушении авторских прав, связанных с искусственным интеллектом.

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Сценарист фильма "Дом у дороги" 1989 года Р. Лэнс Хилл подал в суд на кинокомпанию Amazon Studios и MGM Studios из-за предполагаемого нарушения авторских прав в новой версии-ремейке фильма. 

Согласно иску, студии использовали технологию искусственного интеллекта для клонирования голосов актеров оригинальной картины в ремейке. Целью этого было успеть завершить съемки до истечения срока действия авторских прав на сценарий в ноябре 2023 года. После этой даты права должны были вернуться к Хиллу.

Однако ситуацию осложнила забастовка актеров, из-за которой создателям пришлось прибегнуть к сомнительным методам. Использование искусственного интеллекта для имитации голосов нарушает условия соглашения между профсоюзом актеров и крупными студиями, включая Amazon. Хилл утверждает, что подобные действия лишают его законных прав на интеллектуальную собственность после истечения срока действия авторских прав. Он требует немедленно заблокировать показ новой версии фильма, запланированный на март 2024 года.

Представители Amazon Studios категорически отвергают эти обвинения. По их словам, создателям фильма было прямо запрещено использовать технологии искусственного интеллекта. Если такая технология и применялась, то только на ранних этапах производства, а затем все сцены с "актерами ИИ" были удалены из финальной версии.

История осложняется тем, что изначально Хилл заключил типовой контракт "работы по найму" со студией United Artists. Это фактически означает, что студия автоматически становится обладателем авторских прав на фильм. Хилл считает такую практику несправедливой и требует пересмотреть условия в пользу авторов оригинальных сценариев.

Таким образом, конфликт вокруг культового фильма приобретает принципиальный характер. Хилл борется не только за справедливое вознаграждение за свой труд, но и за права сценаристов в целом против массовой практики голливудских студий.
#искусственный интеллект #нейросети
Источник: latimes.com
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