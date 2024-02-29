Серия Camon 30 получила экран 144 Гц, 50 Мп камеру с 5x оптическим и 60x гибридным зумом и систему ИИ для улучшения фото.

Компания Tecno представила обновленную линейку смартфонов Camon 30, куда вошли 4 модели - Camon 30, Camon 30 5G, Camon 30 Pro 5G и флагман Camon 30 Premier 5G. Базовая модель Camon 30 работает на чипсете Helio G99, который обеспечивает плавную работу интерфейса и комфортное взаимодействие с контентом.

Camon 30 5G оснащен более производительным чипсетом Dimensity 700 от MediaTek, поддерживающим связь нового поколения. Это позволит пользователям загружать данные и медиаконтент на скорости до 2 Гбит/с.



Топовые модели линейки Camon 30 Pro 5G и Camon 30 Premier 5G используют флагманский чип Dimensity 8200 Ultra, который по производительности не уступает ноутбуку. Экраны в Camon 30 Pro и Premier диагональю 6,78 дюйма поддерживают частоту обновления 144 Гц. Но в модели Premier дополнительно реализована технология LTPO для экономии заряда. Разрешение экрана в Premier достигает 1,5K при плотности пикселей 400 PPI, а в Pro - 1080p.



Флагманские Camon 30 Pro и Premier имеют мощную 5000 мАч батарею с быстрой зарядкой 70 Вт. Этого вполне хватает на 2 дня автономной работы смартфона. Приложения запускаются на базе ОС Android 14 с фирменной оболочкой HiOS 14.



Особого внимания заслуживают камеры новых Camon 30. Фронтальная 50 Мп камера имеет автофокус и двойную светодиодную вспышку. Задняя основная камера получила 50 Мп на матрице Sony IMX890 с оптической стабилизацией и 50 Мп получила сверхширокоугольная. В Camon 30 Premier дополнительно присутствует 50 Мп перископический телеобъектив с 5-кратным оптическим и 60-кратным гибридным зумом. Также технология визуализации PolarAce от Tecno в Camon 30 Premier делает снимки еще более детальными и реалистичными.



Таким образом, новые смартфоны Camon 30 получили мощную начинку, современный дизайн, качественные дисплеи и камеры.