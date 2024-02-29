Согласно инсайдерской утечке, серия Realme GT Neo 6 также получит экран с разрешением 1,5K.

Компания Realme готовится выпустить новую линейку смартфонов Realme GT Neo 6, которая обещает значительную производительность по сравнению с предыдущим поколением GT Neo 5. Согласно последней утечке от инсайдера X @digitalchatstation, в серии Realme GT Neo 6 будут использованы еще не анонсированный процессор Snapdragon 8s Gen 3 (SM8635) и экран с разрешением 1,5K.

Недавно в базе тестов Geekbench появились результаты некоего смартфона Realme с модельным номером RMX3851, который, предположительно, является одной из моделей линейки GT Neo 6. В тестируемом устройстве указан процессор SM8635, показавший результат 1512 баллов в одноядерном тесте и 3799 баллов в многоядерном. Хотя эти цифры могут быть не совсем точными, они указывают на высокую производительность чипсета.



Из имеющейся на данный момент информации известно, что SM8635 имеет 1 ядро Cortex-X4 с частотой 3,01 ГГц, 4 ядра Cortex-A720 с частотой 2,61 ГГц и 3 ядра Cortex-A520 с частотой 1,84 ГГц. Также чипсет оснащен графическим процессором Adreno 735. По архитектуре SM8635 очень похож на флагманский Snapdragon 8 Gen 3, отличаясь лишь немного заниженными тактовыми частотами. Так что по производительности новый чипсет обещает быть очень близок к топовому уровню.



В сравнении с прошлогодней линейкой GT Neo 5, новое поколение GT Neo 6 должно принести существенный скачок быстродействия. Напомним, что в GT Neo 5 использовался Snapdragon 8+ Gen 1 для среднего ценового сегмента, а бюджетная модель GT Neo 5 SE оснащалась чипсетом Snapdragon 7+ Gen 2.



По информации другого известного инсайдера @Ice Universe, Qualcomm планирует анонсировать чипсеты SM7675 и SM8635 уже в марте этого года. Обе модели будут основаны на новой энергоэффективной архитектуре "Cliffs". Таким образом, с выходом Realme GT Neo 6 пользователи смогут получить смартфон с флагманской производительностью по доступной цене. А усовершенствованная архитектура нового чипсета обещает высокую энергоэффективность и меньшее потребление. Дополнительные подробности о новой линейке должны появиться в ближайшие недели, сообщается на сайте Gizmochina.