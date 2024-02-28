Генеральный директор Tesla Илон Маск, неоднократно комментировавший автомобильный проект Apple, отреагировал в своем X на новость о сворачивании проекта.

Apple в течение нескольких лет работала над созданием собственного электромобиля под кодовым названием "Project Titan". Однако, по сообщению Bloomberg, компания решила свернуть проект полностью.

Реакция Илона Маска на новость о том, что Apple прекратила работу над проектом беспилотного автомобиля, была лаконичной, но многозначительной. Опубликовав в своем аккаунте в X всего два смайлика - приветственный жест и сигарету - Маск явно намекал на то, что для него и его компании Tesla это хорошие новости.



Во-первых, приветственный смайлик может означать, что Маск рад тому, что такой гигант, как Apple, теперь тоже понял всю сложность и долгосрочность разработки полностью автономного электромобиля, и что этот проект требует колоссальных вложений в технологии и инфраструктуру, а также терпения со стороны инвесторов. Возможно, Маск также считает, что Apple вообще поспешила объявить о начале работ в этой сфере.



Во-вторых, сигарета символизирует "облегчение" для Маска и Tesla. Без конкуренции со стороны Apple они могут сконцентрироваться на дальнейшем развитии собственных технологий для беспилотного автотранспорта. Кроме того, Tesla теперь имеет шанс переманить себе часть инженеров, которые работали в Apple над проектом беспилотного электромобиля, что позволит усилить собственные разработки в этой сфере.

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Отказ Apple от дальнейшей работы над "Project Titan" свидетельствует о том, что компания пришла к выводу о нецелесообразности вложения средств в этот амбициозный проект. Скорее всего, в компании решили, что в обозримом будущем сложно создать по-настоящему работающий автопилот, который можно было бы устанавливать на серийные машины. В то же время Tesla под руководством Маска не отступает от намеченных планов по разработке полностью автономных авто.

Пока неясно, вернется ли Apple к идее собственного электромобиля в будущем. Но Илон Маск явно считает нынешнюю ситуацию благоприятной для себя и своей компании. И его лаконичный комментарий в виде двух смайликов как раз об этом и свидетельствует, сообщает издание Wccftech.