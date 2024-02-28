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Nivan
На MWC 2024 представлен концептуальный электровелосипед от Orbic с 5G и ИИ
Практически смартфон на колесах. Концептуальный электровелосипед с ОС Android, множеством камер и 5G продемонстрировала компания Orbic.

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На проходящей в Барселоне выставке MWC 2024 компания Orbic продемонстрировала концептуальную модель электровелосипеда с поддержкой 5G и элементами искусственного интеллекта. 

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                                                    Изображение: @Rob Pegoraro / Pcmag

Главную особенность велосипеда составляют три камеры высокого разрешения и сенсорный дисплей. 64-мегапиксельная фронтальная камера позволяет делать фото и видео во время движения. 2-мегапиксельная задняя камера интегрирована с системой компьютерного зрения для распознавания приближающихся сзади автомобилей. Еще одна 8-мегапиксельная камера используется для видеозвонков.

Благодаря ОС Android и мощному процессору Qualcomm велосипед поддерживает различные приложения, включая навигацию и фитнес-трекеры. Встроенный ИИ помогает планировать маршруты и тренировки. Модель оснащена электроприводом мощностью 500 Вт, позволяющим развивать скорость до 48 км/ч. Для безопасности велосипед автоматически замедляется при снятии шлема, который идет в комплекте.

Подключение 5G обеспечивает высокоскоростной мобильный интернет, возможность трансляций в реальном времени и удаленного управления. Первые модели будут работать в сети Verizon в США. Orbic планирует начать продажи инновационного велосипеда во втором квартале 2024 года по цене около 3000 долларов. Кроме того, компания рассчитывает заинтересовать операторов связи, которые смогут предлагать транспорт как часть телеком-услуг.

                                                   Изображение: @Rob Pegoraro / Pcmag

Электровелосипеды нового поколения открывают больше возможностей для активных пользователей. Однако постоянная зависимость от мобильной связи и облачных сервисов таит в себе и опреденные риски. К примеру, нидерландская компания велосипедов VanMoof недавно закрылась в связи с банкротством, оставив владельцев без полноценного доступа к функциям уже купленных велосипедов. 

Чтобы избежать подобных ситуаций, производителям стоит предусмотреть режим автономной работы при отсутствии соединения с ПО компаний. В целом же технологии 5G, ИИ и компьютерного зрения действительно могут кардинально изменить индустрию умной мобильности в ближайшие годы.

#электровелосипед #mwc 2024 #электровелосипеды
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