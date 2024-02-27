Несколько важнейших подводных линий связи, обеспечивающих интернет-трафик между Европой и Азией, были повреждены в результате предполагаемых атак хуситов.

В последние месяцы произошло повреждение нескольких ключевых подводных кабелей связи в районе Баб-эль-Мандебского пролива в южной части Красного моря. Эти кабели обеспечивают значительную часть интернет-трафика между Европой и Азией. Подозрения падают на йеменских хуситов, которые ранее угрожали атаковать подводные линии связи.

По данным израильских СМИ, пострадали как минимум четыре оптоволоконных кабеля из пятнадцати, проходящих через Баб-эль-Мандеб. Среди них EIG, AAE-1, Seacom и TGN-EA. Компания Seacom подтвердила факт повреждения своего кабеля между Кенией и Египтом в этом районе.



Общая пропускная способность поврежденных линий составляет около 17% мирового интернет-трафика. Хотя ущерб значителен, он пока не носит критического характера, поскольку существует много резервных маршрутов через другие подводные кабели в регионе. Например, компания Seacom уже перенаправила трафик на альтернативные линии.



Тем не менее, восстановление поврежденных кабелей может занять не менее двух месяцев, но проведение ремонтных работ осложняется угрозой нападений со стороны хуситов, которые регулярно атакуют гражданские суда в Красном море. Кроме того, специальные суда-кабелеукладчики, как правило, забронированы заранее на месяцы вперед.



Подозрения в атаках на подводные линии связи падают на йеменских хуситов, которые контролируют значительную часть территории Йемена. В декабре прошлого года в Telegram-канале, связанном с боевиками, была опубликована подробная карта расположения подводных кабелей в Красном море. Публикация сопровождалась угрозами в адрес международных интернет-коммуникаций, сообщает издание Techspot.

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Изображение: @submarinecablemap.com

Хуситы, поддерживаемые Ираном, уже неоднократно прибегали к атакам на гражданскую инфраструктуру в Йемене и соседних странах, и вероятнее всего, нынешние атаки на подводные кабели - часть стратегии давления хуситов на международное сообщество. Они рассчитывают, что перебои с интернет-связью и угроза дальнейшим атакам заставят западные страны пойти на уступки и снять часть санкций с Йемена.Кроме того, хуситы могут использовать атаки на инфраструктуру для получения финансовой выгоды. Повстанцы неоднократно требовали от телекоммуникационных компаний Йемена выплаты "налогов" взамен на обеспечение безопасности их оборудования.Стоит отметить, что у хуситов нет необходимых технических возможностей для проведения сложных подводных операций на большой глубине. Однако на отдельных участках кабели проходят достаточно не глубоко, и их можно повредить с помощью простейших средств.Очевидно, что хуситы обладают как мотивацией, так и возможностями для атак на подводные линии связи в стратегически важном районе Красного моря. Хотя прямых доказательств их причастности пока нет, многие факты указывают именно на эту группировку.