Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nivan
Йеменских хуситов подозревают в повреждении 17% интернет-кабелей в Красном море
Несколько важнейших подводных линий связи, обеспечивающих интернет-трафик между Европой и Азией, были повреждены в результате предполагаемых атак хуситов.

реклама

В последние месяцы произошло повреждение нескольких ключевых подводных кабелей связи в районе Баб-эль-Мандебского пролива в южной части Красного моря. Эти кабели обеспечивают значительную часть интернет-трафика между Европой и Азией. Подозрения падают на йеменских хуситов, которые ранее угрожали атаковать подводные линии связи.

По данным израильских СМИ, пострадали как минимум четыре оптоволоконных кабеля из пятнадцати, проходящих через Баб-эль-Мандеб. Среди них EIG, AAE-1, Seacom и TGN-EA. Компания Seacom подтвердила факт повреждения своего кабеля между Кенией и Египтом в этом районе.

Общая пропускная способность поврежденных линий составляет около 17% мирового интернет-трафика. Хотя ущерб значителен, он пока не носит критического характера, поскольку существует много резервных маршрутов через другие подводные кабели в регионе. Например, компания Seacom уже перенаправила трафик на альтернативные линии.

Тем не менее, восстановление поврежденных кабелей может занять не менее двух месяцев, но проведение ремонтных работ осложняется угрозой нападений со стороны хуситов, которые регулярно атакуют гражданские суда в Красном море. Кроме того, специальные суда-кабелеукладчики, как правило, забронированы заранее на месяцы вперед.

Подозрения в атаках на подводные линии связи падают на йеменских хуситов, которые контролируют значительную часть территории Йемена. В декабре прошлого года в Telegram-канале, связанном с боевиками, была опубликована подробная карта расположения подводных кабелей в Красном море. Публикация сопровождалась угрозами в адрес международных интернет-коммуникаций, сообщает издание Techspot.

реклама

                                                          Изображение: @submarinecablemap.com

Хуситы, поддерживаемые Ираном, уже неоднократно прибегали к атакам на гражданскую инфраструктуру в Йемене и соседних странах, и вероятнее всего, нынешние атаки на подводные кабели - часть стратегии давления хуситов на международное сообщество. Они рассчитывают, что перебои с интернет-связью и угроза дальнейшим атакам заставят западные страны пойти на уступки и снять часть санкций с Йемена.

Кроме того, хуситы могут использовать атаки на инфраструктуру для получения финансовой выгоды. Повстанцы неоднократно требовали от телекоммуникационных компаний Йемена выплаты "налогов" взамен на обеспечение безопасности их оборудования.

Стоит отметить, что у хуситов нет необходимых технических возможностей для проведения сложных подводных операций на большой глубине. Однако на отдельных участках кабели проходят достаточно не глубоко, и их можно повредить с помощью простейших средств.

Очевидно, что хуситы обладают как мотивацией, так и возможностями для атак на подводные линии связи в стратегически важном районе Красного моря. Хотя прямых доказательств их причастности пока нет, многие факты указывают именно на эту группировку.
#хуситы #красное море
+
Написать комментарий (0)
США предупреждают о экологической катастрофе в связи с нападением хуситов на торговый корабль
Хуситы повредили подводные коммуникационные кабели в Красном море
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

С затонувшего галеона поднимут сокровища на $20 млрд
1
Электронные письма Сатоши Накамото поясняют, почему биткоин ограничен 21 миллионом
9
На бывшем заводе Volvo Trucks в Калуге собрали первую партию грузовиков «Урал»
2
В сеть выложили бесплатную Wubuntu на Linux, которая копирует Windows 10/11, включая запуск ПО
6
Британская компания CDS сумела запустить производство гусениц на бронетехнику советского образца
+
Илон Маск опубликовал очередное видео прогулки с роботом Tesla Optimus
2
У России будет свой самолёт шестого поколения, но производство стартует не раньше 2050 года
9
Xiaomi представила список устройств, которые получат HyperOS в первом полугодии 2024 года
2
Генеральный директор Nvidia: Профессия программиста перестанет быть востребованной
5
Лунный модуль "Одиссей" делится новыми фотографиями со своего мучительного спуска
1
Ученые нашли способ удвоить мощность ПК без добавления нового железа
9
Galaxy Ring обеспечит более длительное время автономной работы, чем умные часы Samsung
+
Найдена галактика ZF-UDS-7329, которая на самом деле не должна существовать
+
КамАЗ начнёт производство отечественных мостов для грузовиков модели К5
+
AMD Ryzen 7 7800X3D снова доступен по цене 349 долларов на Newegg
1
Lenovo представила на выставке в Барселоне ноутбук ThinkBook с 17,3" прозрачным MicroLED экраном
1
Фанаты успешно портировали Marvel's Spider-Man 2 на ПК
1
Рядом с Авдеевкой в населенном пункте Бердычи был замечен ещё один танк M1A2 Abrams ВСУ
1
Модер показал, как выглядит усовершенствованная GTA: San Andreas на движке Unreal Engine 5
+
Xiaomi выпустила Smart Band 8 Pro на мировые рынки, представив их на выставке MWC 2024
+

Популярные статьи

5 причин, почему не стоит покупать Ryzen 5 5600X в 2024 году
49
Собираем игровой ПК под апгрейд в 2027 году с жизненным циклом свыше 6 лет за 150 000 рублей
39
Почему после многих лет экономии на корпусе ПК я купил не новый, а топовый б\у корпус прошлых лет
111
Итоги гоночного уик-энда 24-25 февраля
8
Assetto Corsa Competizione: краткий обзор настоящего игрового автосимулятора
2
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Февраль)
12
Для чего человечеству нужны високосные годы, и что будет, если каждый год будет длиться 365 дней
5

Сейчас обсуждают

cag
21:15
дорогой и нет в наличии почти нигде
Почему после многих лет экономии на корпусе ПК я купил не новый, а топовый б\у корпус прошлых лет
АЕV
21:12
Чинуши уже чешут ручками ибо такой лакомый кусок доя распила да и особо отчитываться не придется ибо скажут что тупо не пошло😆
Опубликована дорожная карта игровой индустрии в РФ: своя консоль и выставки достижений должны быть созданы в ближайшие три года
АЕV
21:11
Думаю по мимо наклейки сделают ещё печать на текстолите русскими буквами чтоб патриоты точно не сомневались что эта консоль российская 🤣🤣🤣
Опубликована дорожная карта игровой индустрии в РФ: своя консоль и выставки достижений должны быть созданы в ближайшие три года
АЕV
21:10
Казалось бы, при чем тут каклы? Хотя кремлеботам все равно ибо в скрипте написанно что в случае необходимости писать про каклов и загниваюший запад а к теме это или нет, пофиг, главное свои 15₽ за ком...
Опубликована дорожная карта игровой индустрии в РФ: своя консоль и выставки достижений должны быть созданы в ближайшие три года
VenJkE
21:08
Для справки, может кому будет интересно: как должен работать Optane на нормальном железе. 1скрин z97 До и После Заплатки от Спектр, 2й на AM5.(Падение рандом записи 4к пока не изучал)
Ретроклокинг. разгоняем SSD
АЕV
21:08
На фабрике троллей сверхурочные платят?😆
Опубликована дорожная карта игровой индустрии в РФ: своя консоль и выставки достижений должны быть созданы в ближайшие три года
daem0ns
21:06
и что же это за чмошка всплыла, да пророка из себя строит??? Ааа, это же трансвестит люська арестович!!!LOL
Арестович* назвал единственный вариант, при котором ВСУ смогут пойти в новый «контрнаступ»
corsi
21:04
Купи ПК за 60к и копи еще 60к на его апгрейд... через год. Проц - хоть и старый, но бодрый - однако 9к отдавать - это перебор. БП, корпус - такое себе, запаса ноль. Видеокарта - уже сегодня не выдает ...
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Февраль)
Зю
21:03
Взял в ноут 16+16Гб в начале 2019 года. До сих пор 32 кажутся лишними, 16 хватило бы. Даже для ноута, где потребление памяти всегда выше десктопов.
MSI выпускает обновление BIOS с поддержкой модулей 64 Гб DDR5 для платформы AM5
Ананьев Данил
21:03
Хахаххахах, все телефоны без пре-инсталла сразу упадут в GPU на 40%, говорю как знаток таких извращений, лучше бы лайт версию тогда выпустили, да и весит этот херперос 40ГБ из коробки, когда мой реалм...
Xiaomi подтверждает список телефонов, которые получат обновление HyperOS
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем