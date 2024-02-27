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Nivan
NVIDIA анонсировала профессиональные видеокарты RTX 500 и RTX 1000 для ноутбуков
Новые GPU получили встроенные нейропроцессоры для ускорения задач на базе искусственного интеллекта.

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Компания NVIDIA анонсировала два новых графических чипа для мобильных рабочих станций - RTX 500 и RTX 1000 Ada Generation, которые дополнют уже существующую линейку профессиональных GPU, куда входят модели RTX 2000, 3000, 3500, 4000 и 5000.

Главной особенностью новинок является наличие встроенных нейропроцессоров и поддержка технологий искусственного интеллекта. Благодаря нейропроцессорам часть задач ИИ будет выполняться локально, без использования ресурсов центрального процессора. Это позволит разгрузить ЦП на 15-20% при работе с приложениями вроде Stable Diffusion.

Новые видеочипы оптимизированы для таких задач, как видеоконференцсвязь с функциями ИИ, транскодинг видеопотоков в реальном времени, работа с генеративными ИИ-моделями. Производительность RTX 500 в задачах искусственного интеллекта составляет 154 TOPS, а у RTX 1000 этот показатель равен 193 TOPS.

Что касается игровых и графических возможностей, здесь обещан двух и -трех кратный прирост быстродействия по сравнению с предыдущим поколением благодаря новым тензорным ядрам, блокам CUDA и RT-ядрам третьего поколения. Также поддерживается технология NVIDIA DLSS 3.0 для разгона игр.

Отметим, что профессиональные видеокарты RTX 500 и RTX 1000 уже интегрируются в мобильные рабочие станции и ноутбуки от таких производителей как Dell, HP, Lenovo и MSI. Их анонс ожидается весной 2024 года.

Таким образом, новые возможности от компании NVIDIA значительно расширяют функционал мобильных устройств в плане работы с искусственным интеллектом при сохранении высокой производительности в играх и творческих приложениях, сообщает 3dnews.

#nvidia #gpu #rtx 1000 #нейропроцессор #rtx 500
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