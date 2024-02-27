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Nivan
Xiaomi 14 Ultra получил глобальную версию стоимостью 1499 евро
Новый флагман от Xiaomi получил усовершенствованную 50Мп камеру и мощный чип Snapdragon 8 Gen 3.

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Компания Xiaomi продолжает наращивать линейку своих флагманских смартфонов премиального сегмента. Последней новинкой стала модель Xiaomi 14 Ultra, которая теперь официально поступила в мировую продажу после анонса в Китае.

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Новый Xiaomi 14 Ultra внешне мало отличается от прошлогодней модели 13 Ultra. Однако при ближайшем рассмотрении можно заметить некоторые значимые изменения в дизайне. В частности, круглый модуль камер теперь имеет ступенчатую структуру, а рамка сзади стала шире.

Более существенные обновления коснулись аппаратной начинки смартфона. Во-первых, это новейший флагманский чипсет Snapdragon 8 Gen 3, который на порядок превосходит прошлогодний аналог по производительности. Во-вторых, значительное улучшение коснулось камеры – теперь основной модуль имеет сенсор 50 МП с переменной диафрагмой для более качественных снимков в любых условиях.

Дисплей Xiaomi 14 Ultra тоже получил модернизацию. Теперь это 6,7-дюймовая OLED панель с частотой обновления до 120 Гц и яркостью 3000 нит. Поддерживаются все современные стандарты, включая Dolby Vision и HDR10+. Улучшена и фронтальная камера, она имеет разрешением 32 МП.

Емкость аккумулятора составляет 5300 мАч с поддержкой сверхбыстрой 90-ваттной проводной и 80-ваттной беспроводной зарядки. Память 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ хранилища UFS 4.0. Также присутствует жидкостное охлаждение и все необходимые модули связи последнего поколения.

Итак, новый Xiaomi 14 Ultra является многообещающим предложением в сегменте премиальных смартфонов. Модель получила мощный процессор и улучшенную камеру, а остальные характеристики также соответствуют флагманскому уровню предыдущего года. Цена составляет 1499 евро.

#смартфоны xiaomi #xiaomi 14 ultra #смартфоны 5g #смартфоны 2024
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