Magic6 Pro станет первым в мире смартфоном с камерой-перископом на 180 МП.

Компания Honor продолжает активно расширять линейку своих флагманских смартфонов. Наряду с недавним анонсом гибкого Honor Magic V2 RSR, производитель выпускает на мировой рынок новинку Honor Magic6 Pro. Эта модель претендует на звание одного из самых технологичных смартфонов на рынке.

Magic6 Pro оснащен перископическим телеобъективом с невиданным ранее разрешением в 180 мегапикселей. Это делает его первым в мире смартфоном с настолько мощной зум-камерой, которой нет еще ни у одного конкурента в этой отрасли. Дополняют ее 50-мегапиксельный широкоугольник и такой же основной модуль.



Также новинка от Honor выделяется премиальным дизайном с рамками минимальной ширины, стеклянными панелями и круглым блоком камер. Смартфон защищен от воды и пыли по стандарту IP68.



Дисплей выглядит футуристично благодаря вырезу в форме "капсулы", напоминающему динамический "остров" от Apple. Экран на основе гибкого AMOLED обеспечивает не только яркость в 1600 нит и частоту обновления 120 Гц, но и расширенные настройки для лучшей обзорности.



Что касается производительности, здесь Honor тоже не стал экономить и укомплектовал Magic6 Pro новейшим чипсетом Snapdragon 8 Gen 3, оперативной и встроенной памяти - 12 и 512 ГБ соответственно. Аккумулятор емкостью 5600 мАч поддерживает сверхбыструю 80-ваттную проводную и 66-ваттную беспроводную зарядку.



Magic6 Pro уже поступил в продажу в Китае в прошлом месяце, а теперь дебютирует и на мировом рынке. Его цена составляет 1299 евро. Цветовая гамма включает оттенки белого, синего, зеленого, фиолетового и черного. Предзаказы стартовали уже вчера, а продажи начнутся 1 марта.