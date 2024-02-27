Infinix готовит геймерский смартфон на базе процессора Dimensity 9300, который по производительности обещает превзойти лидеров сегмента.

Компания Infinix готовится выпустить свой первый флагманский игровой смартфон, который по всем параметрам сможет конкурировать с лидерами игрового сегмента от ASUS, Nubia и iQOO.



В отличие от предыдущей модели Infinix GT 10 Pro, ориентированной на бюджетный сегмент, новый флагманский геймерский телефон компании оснащен мощнейшим на сегодняшний день процессором MediaTek Dimensity 9300. Этот чип является прямым конкурентом флагманского Snapdragon 8 Gen 3 и позволит Infinix соперничать с такими топовыми устройствами как iQOO 12, ASUS ROG Phone 8 и Nubia Red Magic 9 Pro.

По данным теста производительности AnTuTu, смартфон Oppo Find X7 на базе Dimensity 9300 занимает первое место с результатом 22 009 832 балла. Однако Infinix утверждает, что их новое устройство сможет достичь показателя в 22 156 639 баллов и тем самым возглавит рейтинг AnTuTu после анонса.



Такой выдающийся результат стал возможен благодаря уникальной запатентованной системе охлаждения CoolMax, которая использует эффект Пельтье для активного охлаждения процессора. Это позволяет снизить температуру чипа Dimensity 9300 на 10 градусов, увеличивая его производительность и эффективность. В результате смартфон Infinix продемонстрировал стабильно высокую скорость работы как в бенчмарках, так и в ресурсоемких играх.



Дополнительно игровые характеристики усиливает визуальный процессор Pixelworks, обеспечивающий плавное изображение с частотой обновления до 180 Гц в разрешении FHD+ и до 144 Гц в разрешении WQHD+. Кроме передового железа, Infinix уделил большое внимание оптимизации программной части. В частности, компания разработала специальный алгоритм искусственного интеллекта, который динамически распределяет нагрузку между ядрами процессора в зависимости от сценария использования. Это повышает производительность в играх и одновременно экономит заряд батареи в обычном режиме работы.

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Таким образом, первый флагманский игровой смартфон от Infinix, сочетающий мощнейший чип Dimensity 9300, передовую систему охлаждения и интеллектуальное ПО, имеет все шансы стать новым эталоном производительности среди геймерских устройств. Благодаря рекордным показателям в бенчмарках и инновационным технологиям охлаждения, этот смартфон обеспечивает предельный игровой комфорт даже в самых ресурсоемких приложениях.