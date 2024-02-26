Искусственный интеллект ChatGPT уже применяют в юриспруденции, но его советы могут быть основаны на ненадежных данных.

Популярность чат-бота ChatGPT в последнее время все больше и больше вызывает интерес к его применению в различных сферах, включая юридическую практику. Однако недавние инциденты продемонстрировали ряд проблем и рисков такого использования.

В частности, юридическая фирма Cuddy Law из Нью-Йорка обратилась к ChatGPT за консультацией по поводу разумного размера гонораров для адвокатов в деле по Закону об образовании лиц с ограниченными возможностями. ChatGPT назвал сумму в 200-500 долларов в час, а фирма выставила полный счет на 113 484 доллара, что соответствует 550-600 долларам в час.



Однако судья Пол Энгельмайер посчитал использование ChatGPT для обоснования столь высоких гонораров совершенно неубедительным. Он указал, что ИИ не идентифицировал данные, на основании которых делал свои выводы, что затрудняет оценку их достоверности и актуальности.



Судья привел примеры других случаев, когда ChatGPT генерировал вымышленные судебные дела в ответ на запросы юристов. Это указывает на серьезный недостаток текущей версии ChatGPT, который заключается в том, что бот может "придумывать" и выдавать не соответствующую действительности информацию.



В итоге в деле Cuddy Law суд сократил запрошенные фирмой гонорары вдвое и рекомендовал в дальнейшем не ссылаться на ChatGPT при обосновании размера оплаты услуг.

Данные прецеденты демонстрируют риски использования нынешней версии ChatGPT в судопроизводстве. Хотя бот и может давать правдоподобную на первый взгляд консультацию, но нет никаких гарантий, что она основана на реальных данных и не вводит в заблуждение. Возможно, в будущем функциональность ChatGPT будет расширена для повышения точности и надежности ответов в юридической сфере. Однако в текущем виде этот инструмент юристами должен использоваться осторожно и лишь в ознакомительных целях, а для обоснования позиций в суде полагаться необходимо на проверенные данные и подтвержденные прецеденты, считают эксперты.



Следует сказать, что перспективы применения чат-ботов в юриспруденции все равно весьма многообещающие. Но для реализации этих перспектив необходимо решить проблему точности генерируемой ими информации. Пока текущий уровень развития технологии не позволяет использовать ответы ChatGPT в качестве оснований юридических аргументов.