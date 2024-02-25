Ученые опасаются, что, несмотря на впечатляющие технические характеристики, длительное использование VR-шлемов вроде Vision Pro от Apple может негативно сказаться на физическом и ментальном здоровье.

Гарнитуры виртуальной реальности Vision Pro от Apple и других производителей могут нести серьезные риски для здоровья при длительном использовании, считает Джереми Бейленсон, директор-основатель Лаборатории виртуального взаимодействия человека с электронными устройствами при Стэнфордском университете, где он исследует возможности и последствия VR и AR.

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Хотя Apple позиционирует Vision Pro как полноценную замену смартфонов и компьютеров для выполнения повседневных задач, устройства виртуальной реальности могут оказывать негативное влияние на мышление и социальные навыки человека. Так, например, согласно последнему исследованию, владельцы VR-шлемов чувствуют себя изолированными от других людей.



Попытка Apple решить эту проблему при помощи функции EyeSight, транслирующей взгляд пользователя на внешний экран, выглядит неудачной. Глаза получаются неестественными и пикселизированными. Да и в целом длительное пребывание в виртуальном мире может нарушать координацию и ориентацию в реальности.



Помимо этого, у Vision Pro есть и другие побочные эффекты, хорошо известные по другим VR-устройствам. Несмотря на внушительное разрешение в 23 млн пикселей, оно всё равно значительно ниже, чем у человеческого глаза. Из-за этого при длительном использовании нарушается координация и восприятие окружающего мира. Многие пользователи жалуются на усталость глаз и головные боли.Кроме того, сама гарнитура довольно тяжёлая, что со временем приводит к болям в шее и плечах, а узкое поле обзора и искажения вызывают тошноту.



Потенциальные долгосрочные риски VR-шлемов изучены плохо. Но учитывая уже известные проблемы, учёные призывают технологические компании более ответственно подходить к продвижению подобных устройств для ежедневного использования. По крайней мере, до тех пор, пока безопасность не будет подтверждена качественными исследованиями.



Здоровье пользователей важнее маркетинговых уловок, считают ученые . Особенно когда речь идёт об устройствах, которые будут использоваться регулярно и длительное время. В противном случае технологический прогресс может обернуться серьёзными проблемами для здоровья целого поколения пользователей, сообщает издание Notebookcheck.