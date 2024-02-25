Google объявила о закрытии приложения Google Pay в США в пользу более популярного Google Wallet. Сингапур и Индия продолжат использовать Google Pay.

Google недавно анонсировала значительные изменения в своем платежном ландшафте. Компания решила прекратить поддержку отдельного приложения Google Pay в Соединенных Штатах, начиная с 4 июня 2024 года. Это решение является частью долгосрочной стратегии Google по упрощению и консолидации своих платежных предложений для пользователей и разработчиков.

реклама

Вместо Google Pay компания сосредоточит усилия на продвижении и развитии приложения Google Wallet, которое уже показало впечатляющий рост популярности по сравнению с Google Pay. Google Wallet используется в 180 странах и имеет пользовательскую базу в 5 раз больше, чем у Google Pay. Этот сервис позволяет не только совершать платежи, но и хранить цифровые версии различных карт и документов, включая транспортные пропуска, водительские права и даже ключи от автомобиля.



В то время как Google Pay исчезнет в США, этот сервис продолжит функционировать в некоторых других странах, таких как Сингапур и Индия, которые имеют свою специфику в платежных системах и требуют отдельного решения.

Что же произойдет с пользователями Google Pay в Америке после закрытия приложения? Во-первых, основная функциональность по совершению платежей в магазинах и управлению ими будет интегрирована в приложение Google Wallet. Однако некоторая функциональность, такая как P2P переводы и поиск специальных предложений, будет удалена. Для поиска выгодных предложений Google рекомендует использовать раздел "Специальные предложения" в Поиске Google.



Что касается балансов и средств пользователей Google Pay, после закрытия приложения появится возможность вывести их на связанный банковский счет через веб-интерфейс сервиса.



Закрытие приложения Google Pay в США является очередным этапом в трансформации платежных решений Google, которая началась еще в 2011 году с запуска Google Wallet. С тех пор сервис претерпел несколько итераций - с появлением Android Pay в 2015 и объединением всех решений под брендом Google Pay в 2018 году. Теперь компания возвращается к единому кошельку Google Wallet, который предлагает расширенные возможности.