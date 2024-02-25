Компания Colorfire анонсировала новый игровой ноутбук Meow R15 с необычным дизайном и мощной начинкой на базе процессоров AMD Ryzen 7000.

Компания Colorful, известный производитель комплектующих для ПК, представила новую модель игрового ноутбука под своим суббрендом Colorfire. Новинка получила название Meow R15 и отличается необычным ярким дизайном с изображениями котов, характерным для всей линейки устройств Meow.

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Meow R15 оснащен процессорами AMD Ryzen 7000 на архитектуре Zen 3+ или Zen 4, видеокартами Nvidia GeForce RTX 4050 и RTX 4070, а также быстрой памятью DDR5 и твердотельным накопителем PCIe 3.0. Такая мощная начинка позволит комфортно играть в современные требовательные игры с высокими настройками графики.



Особенностью ноутбука стал 15,6-дюймовый дисплей с высокой частотой обновления 165 Гц и поддержкой разрешения 2,5K, обеспечивающий плавность и четкость изображения. Для более доступной модели предусмотрен 144 Гц экран с разрешением FHD. Внешний вид Meow R15 выполнен в фирменном ярко-оранжевом цвете серии Meow с нанесенными изображениями кошек. Примечательно, что рисунок нанесен при помощи керамического покрытия, меняющего оттенки при разных углах обзора.

Colorful оценила новый ноутбук Meow R15 в $924-1034 в зависимости от конфигурации. На старте продаж действуют скидки, позволяющие приобрести устройство за меньшую цену $690-924. Компания также заявила о планах вывода модели на международный рынок, что позволит приобрести этот производительный ноутбук не только покупателям из Китая, но и покупателям из других стран. Подробности будут раскрыты на следующей неделе, сообщает сайт Videocardz.