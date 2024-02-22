Функция "Слежение за глазами" Eyeware GazeSense работает на базе искусственного интеллекта.

Система отслеживания взгляда в смартфоне Honor Magic6 Pro, основанная на искусственном интеллекте, открывает новые возможности взаимодействия человека и техники. Данная технология позволяет управлять различными функциями устройства или даже автомобиля просто с помощью взгляда, без использования касаний или голосовых команд.

В основе системы лежит программа Eyeware GazeSense, интегрированная с чипом Snapdragon 8 Gen 3 и 3D ToF-датчиком, встроенным в экран смартфона Honor. Благодаря этому комплексу аппаратно-программных средств, телефон может отслеживать направление взгляда пользователя и интерпретировать его его в качестве команд управления.



Например, просто посмотрев на нужную точку на карте в течение 2-3 секунд, можно установить маршрут или изменить масштаб. Это значительно удобнее и безопаснее, чем пытаться сделать то же самое при помощи пальцев во время вождения.

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Однако возможности этой технологии выходят далеко за рамки управления смартфоном. Британский инженер Джеймс Брайтон продемонстрировал, что система отслеживания взгляда в Honor Magic6 Pro может использоваться и для управления отдельными функциями автомобиля.



Достаточно посмотреть на соответствующую иконку на экране смартфона, и можно завести или заглушить двигатель машины, а также дать команду автомобилю начать движение вперед или назад. Более того, для этого совсем необязательно находиться внутри автомобиля. Таким же образом можно выехать из парковочного места не садясь за руль.



Технология управления автомобилем при помощи взгляда пока доступна только на смартфоне Honor Magic6 Pro в Китае. Но сама идея представляется многообещающей. Ведь это позволит управлять различными системами автомобиля, не отвлекаясь от дороги и сохраняя максимальную безопасность.



