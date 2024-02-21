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Nivan
В России зафиксированы рекордные продажи лицензионного ПО
Магазины не справляются с потоком желающих купить лицензию, а эксперты называют причины отказа от пиратской продукции.

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Несмотря на многолетнюю традицию использования пиратского ПО, в последенее время в России резко выросли продажи лицензионного программного обеспечения. Особенно заметен рост спроса на продукты корпорации Microsoft, россияне активно скупают как физические коробочные версии Windows и Office, так и электронные ключи для активации, сообщает издание Cnews со ссылкой на «Ведомости».

По данным российских онлайн-ритейлеров, в 2023 году самыми продаваемыми программными продуктами стали именно решения от Microsoft. На площадках Яндекс.Маркет и Wildberries лидировали лицензионные ключи для Office 365 - облачного сервиса, аналогичного российскому Яндекс.360. Следом шли различные версии пакета Microsoft Office и операционная система Windows.

Wildberries сообщила о росте продаж коробочных версий ПО в 10 раз по сравнению с 2022 годом, когда было реализовано более 170 тысяч таких экземпляров. Продажи электронных ключей выросли еще сильнее - в 16 раз, до 5,5 тысяч штук. В начале 2024 года эти тенденции сохранились: за полтора месяца на Wildberries было куплено более 40 тысяч коробок и более 3 тысяч ключей.

Аналогичная ситуация наблюдается и в офлайн-рознице. В сети магазинов М.Видео-Эльдорадо продажи ПО выросли на 25%, причем наибольшим спросом стали пользоваться антивирусные программы и офисные пакеты, в том числе от Microsoft. Ретейлеры отмечают, что помимо зарубежных решений, растет интерес покупателей и к российскому ПО, такому как Uncom OS, Р7-офис и другим.

Эксперты объясняют всплеск такого спроса на лицензензию проблемами с приобретением зарубежного софта напрямую у разработчиков. Из-за ухода из России международных платежных систем Visa и Mastercard покупка импортного софта осложнилась, и многие предпочитают приобретать коробочные версии в российских магазинах.

Однако полного отказа от пиратства пока не произошло. На площадке Авито лидерами продаж в категории ОС стали российские Astra Linux, Ред ОС, ОС Базальт СПО и Uncom OS. При этом Windows даже не вошла в топ-4 самых продаваемых ОС на этой платформе.

Разработчики российского ПО жалуются, что их продукцию стало продавать сложнее из-за наплыва ноутбуков с предустановленными пиратскими ключами Windows из Китая. Также в стране появились сервисы по продаже контрафактных ключей за 1200 рублей, что затрудняет переход пользователей на легальные отечественные решения.

Другой тенденцией стал рост популярности ноутбуков без предустановленной ОС. Такие устройства позволяют покупателю сэкономить на лишней лицензии и выбрать нужную ему операционную систему. К октябрю 2023 года уже каждый второй десктоп и каждый четвертый ноутбук продавались в России без ОС.

Таким образом, несмотря на заметный рост легального рынка ПО в прошлом году, вызванный сложностями с приобретением зарубежных продуктов, пиратство в России по-прежнему широко распространено. Полный переход на лицензионное ПО будет длительным процессом, который потребует комплексных усилий как со стороны государства, так и самих разработчиков ПО.

#microsoft #windows #лицензионное по #windows office
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