Zen 5 будет использоваться в настольных, мобильных и серверных чипах AMD.

Компания AMD готовится представить очередное поколение процессоров для настольных компьютеров и серверов Zen 5. Согласно последним данным издания UDN, чипы Zen 5 поступят на производство во втором квартале 2024 года, а их массовый выпуск стартует в третьем квартале, сообщает зарубежное издание Wccftech.

Новые процессоры будут использоваться в различных продуктовых линейках AMD - настольных Ryzen (серия Granite Ridge), мобильных Ryzen (Strix Point) и серверных EPYC (Turin). Это означает, что Zen 5 охватит практически весь спектр вычислительных устройств.



Согласно UDN, в составе Zen 5 будут присутствовать два типа ядер: Nirvana и Prometheus. Nirvana - это стандартное ядро архитектуры Zen 5, a Prometheus оптимизировано для высокопроизводительных вычислений. При этом ранее сообщалось, что весь Zen 5 будет производиться по 4 нм техпроцессу TSMC, а Prometheus по 3 нм. Возможно, в отчете UDN просто произошла путаница.



Официально AMD пока не анонсировала Zen 5, но ожидается, что новые процессоры появятся на рынке не раньше второй половины 2024 года. Вероятно, подробности будут раскрыты на мероприятиях вроде Computex в июне.



Известно, что по сравнению с предшественником Zen 4, новый Zen 5 получит ряд улучшений:



- Повышенная производительность на такт.

- Увеличенная энергоэффективность.

- Оптимизация под искусственный интеллект и машинное обучение.

- Поддержка новых интерфейсов и технологий.



Кроме того, переход на 3 нм техпроцесс позволит увеличить количество транзисторов в чипе и снизить энергопотребление, что скажется на быстродействии и автономности устройств на базе Zen 5.



Таким образом, несмотря на скудность информации, уже сейчас можно сказать, что новое поколение процессоров AMD обещает стать крупным технологическим скачком, и за счет передового производства, архитектурных улучшений и интеграции ИИ Zen 5 позволит AMD укрепить свои позиции на рынке и предложить потребителям инновационные решения.