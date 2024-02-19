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Nivan
Digital Extremes сообщила о выходе шутера Warframe на iPhone 20 февраля
В первую неделю игроков ждут щедрые бонусы.

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Одна из самых популярных бесплатных игр в жанре научной фантастики шутер от третьего лица Warframe в ближайшее время дебютирует на мобильных устройствах iOS. Об этом в своем блоге объявил разработчик игры из Канады компания Digital Extremes.

Warframe присоединится к таким проектам на платформе iOS как Death Stranding Director's Cut и многим другим. Учитывая стремительный рост возможностей мобильных устройств в последние годы, всё больше студий рассматривают этот сегмент как перспективную площадку для своих игр.

Выхода Warframe на iPhone поклонникам не придется ждать слишком долго - релиз намечен уже на следующий вторник, 20 февраля. Более того, игра полностью поддерживает кроссплатформенный мультиплеер и кросс-прогресс между мобильной версией и ПК и консолями. Таким образом, геймеры на iOS попадут в ту же вселенную Warframe и смогут играть вместе с пользователями других платформ.

В качестве поощрения для ранних пользователей на мобильных устройствах разработчики предусмотрели специальные бонусы. Так все, кто зайдет в игру на iPhone или iPad в течение недели после релиза, получат 3-дневный бустер Affinity Booster и оружие Bombyx Syandana.

Стоит отметить, что работа над мобильной версией Warframe ведется уже довольно давно. Ещё в июле 2021 года студия анонсировала свои планы по выходу проекта на платформы iOS и Android. Пока речь идёт только о iOS, а Android-версия появится позже. Кстати, желающие уже могут загрузить предварительную версию игры на сайте разработчика.

Также в этом году ожидается выход нового сюжетного дополнения Warframe под названием "Warframe 1999", которое расскажет предысторию вселенной игры и одного из ключевых персонажей доктора Энтрати. Главный герой дополнения Артур будет озвучен актёром Беном Старром (Ben Starr), который также озвучил Клайва Росфилда в Final Fantasy XVI.

Больше подробностей об этом и других обновлениях Warframe будет анонсировано на мероприятии TennoCon 2024, которое пройдёт 19-20 июля в канадском городе Лондон, Онтарио.

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#warframe
Источник: warframe.com
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Warframe появится на iOS с кроссплатформенными сохранениями
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