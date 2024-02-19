Инновационная система очистки от снега позволяет автомобилю самостоятельно "отряхиваться" от снега.

Китайские автопроизводители активно осваивают сегмент премиальных электромобилей, который обещает более высокую рентабельность и возможность продемонстрировать передовые технологии для привлечения внимания покупателей. Одной из таких инновационных функций стала система автоматической очистки от снега на новом седане NIO ET9.

Снег, скапливающийся на кузове автомобиля в холодное время года - распространенная проблема в регионах с суровым климатом. Зачастую для очистки машины от толстого слоя снега требуются немалые усилия. Компания NIO решила эту проблему оригинальным способом, реализовав в модели ET9 функцию автоматического сбрасывания снега с кузова за счет колебательных движений подвески.



Система работает следующим образом. Когда водитель активирует данный режим, электронно управляемые амортизаторы начинают ритмичные поперечные раскачивания кузова. Это приводит к тому, что накопившийся на машине снег сходит крупными глыбами, оставляя кузов практически чистым. Понятно, что в момент активации этой функции в салоне не должно быть пассажиров, а все вещи должны быть надежно закреплены.



Такая технология может быть весьма востребована владельцами премиальных автомобилей в регионах с обильными снегопадами. Она позволит экономить немало сил и времени на утомительной очистке машины от снега вручную. Премьера нового седана NIO ET9 с этой инновационной системой ожидается в следующем году. Цена автомобиля начинается от $112 000.