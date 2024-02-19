Бесплатная утилита File Transfer от Google помогала обходить ограничения macOS, не поддерживающей отображение файловой структуры MTP для Android-устройств.

Приложение Android File Transfer, позволяющее пользователям Mac получать доступ к файлам на Android-устройствах, внезапно исчезло с официального сайта операционной системы Android. Это странное событие произошло буквально через несколько часов после выхода первой тестовой версии Android 15.

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Изображение: @androidcentral.com

Android File Transfer уже много лет был доступен на сайте Android.com. Эта бесплатная утилита от Google помогала обходить ограничения macOS, не поддерживающей отображение файловой структуры MTP для Android-устройств. Благодаря Android File Transfer пользователи Mac могли легко просматривать и передавать файлы между компьютером и смартфоном или планшетом на Android.И вот теперь ссылка на скачивание этого полезного инструмента внезапно исчезла с сайта Android.com. При этом никаких объявлений или разъяснений от Google пока не последовало. Есть несколько возможных версий.Во-первых, возможно Google хочет поощрить использование беспроводных способов передачи файлов вместо проводного подключения. Удаление Android File Transfer с официального сайта могло стать частью этой стратегии.Во-вторых, появилась информация, что приложение Quick Share от Google вскоре может выйти на платформу macOS. Это сделает Android File Transfer менее востребованным.Наконец, не исключено, что Google готовится выпустить какую-то новую утилиту для файлового обмена между Mac и Android, современную замену Android File Transfer. Поэтому старую версию решили потихоньку убрать.Как бы то ни было, само приложение Android File Transfer никуда не делось. Его по-прежнему можно найти и загрузить напрямую по ссылке или через поиск Google. Более того, оно остается необходимым для обмена файлами с устройствами на Android 15, несмотря на исчезновение со страниц Android.com.Так что пока это лишь просто ситуация, а не полный отказ Google от поддержки Android File Transfer. Остается надеяться, что в ближайшее время компания объяснит причины столь резкого удаления важной утилиты с официального сайта ОС Android.