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Nivan
Появился образец процессора Intel Lunar Lake с 8 ядрами и 8 потоками
Новый 10-нм техпроцесс Intel 20A для роста тактовой частоты, улучшенный iGPU Battlemage и NPU для мультимедиа.

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В сети появилась утечка об одном из ранних образцов процессора Intel Lunar Lake. Этот чип предназначен для тонких и легких ноутбуков и станет частью новой платформы Intel Core Ultra.

Как сообщает пользователь XZiar из Zhihu, процессор Lunar Lake имеет 8 ядер и 8 потоков. Предположительно, это 4 высокопроизводительных ядра Lion Cove и 4 энергоэффективных ядра Skymont. Таким образом, Intel сохраняет гибридную архитектуру, впервые представленную в Alder Lake.


Образец Lunar Lake работает на базовой частоте 1,8 ГГц с возможностью разгона до 2,8 ГГц. Это очень скромные показатели, но понятно, что речь идет о раннем прототипе. В финальных чипах частоты будут выше, особенно на высокопроизводительных ядрах Lion Cove.

Другой интересный момент распределение кэш-памяти. Общий объем кэша L2 составляет 14 Мб, а L3 - 12 Мб. То есть кэш второго уровня больше, чем L3. Это нехарактерно для современных процессоров Intel. Возможно, компания решила увеличить L2 за счет L3 для повышения производительности.

Предполагается, что в Lion Cove будет по 48 Кб кэша L1 данных и 64 Кб инструкций. Кэш L2 составит 2,5 Мб на ядро, а L3 по 3 Мб на ядро. В энергоэффективных Skymont кэш L1 составит 32 Кб данных и 64 Кб инструкций, а L2 - 4 Мб на ядро. При этом Skymont не будут иметь собственного кэша L3, а будут использовать общий для всех ядер.

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Процессоры Lunar Lake будут производиться по новому 10-нм техпроцессу Intel 20A, что позволит нарастить тактовые частоты и улучшить энергоэффективность по сравнению с Meteor Lake на Intel 4. 

Также ожидается, что Lunar Lake получат улучшенный интегрированный GPU Battlemage с архитектурой Xe2. По заявлениям Intel, новый iGPU обеспечит двукратный рост производительности. А производительность встроенного NPU вырастет в три раза.

Согласно дорожной карте Intel, Lunar Lake должны появиться в продаже до конца 2024 года. Скорее всего, сначала будут анонсированы чипы для тонких ноутбуков серии Core i7 и i5, а затем последуют более производительные Core i9.

#процессоры intel #intel lunar lake
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