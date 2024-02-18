Президент подразделения Microsoft Gaming заявила, что компания планирует сделать "крупнейший технический скачок".

Компания Microsoft анонсировала выпуск уникальных игровых устройств под брендом Xbox на ближайшее будущее. В частности, речь идет о новом поколении игровой консоли, которая должна стать настоящим технологическим прорывом.

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Изображение: @Jonathan Kemper / unsplash.com

Президент подразделения Microsoft Gaming Сара Бонд (Sarah Bond) в официальном подкасте заявила, что компания планирует сделать "крупнейший технический скачок" при переходе на новое поколение Xbox. По ее словам, новая консоль должна стать лучше во всех смыслах как для игроков, так и для разработчиков игр.Глава Microsoft Gaming Фил Спенсер (Phil Spencer) в интервью изданию The Verge также подтвердил, что в компании ведется активная работа над аппаратными решениями для геймеров. Помимо нового поколения Xbox, Microsoft рассматривает выпуск устройств "различных типов", которые будут привлекательны благодаря уникальным характеристикам. Ранее ходили слухи о разработке портативной игровой консоли от Xbox.Спенсер отметил, что особое внимание уделяется созданию оптимального игрового опыта для портативных устройств под управлением Windows. Например, для комфортной игры с контроллером на небольших дисплеях в 7-8 дюймов требуются особые настройки.В Microsoft подчеркнули, что все анонсированные новинки будут максимально использовать последние аппаратные и программные возможности экосистемы Xbox. Это касается как нового поколения консоли, так и дополнительных моделей консолей, контроллеров и игровых аксессуаров, релиз которых запланирован на ближайшее время.Таким образом, Microsoft делает ставку на дальнейшее развитие игровой экосистемы Xbox с акцентом на аппаратные инновации. Геймеров ждут новые типы устройств, включая возможный выпуск портативной консоли и усовершенствованных контроллеров. А флагманская консоль следующего поколения обещает стать по-настоящему инновационной с точки зрения технических характеристик и игровых возможностей.