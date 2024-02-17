Откат на предыдущую версию больше невозможен

Компания Apple прекратила подписывать старую версию iOS 17.3 после выхода обновления 17.3.1. Это традиционный шаг, потому что после выпуска нового патча предыдущая версия перестает получать поддержку, чтобы пользователи не могли вернуться на неё.

На прошлой неделе Apple выпустила iOS 17.3.1, включающий исправления ошибок, улучшения производительности и обновления безопасности. Компания регулярно прекращает подписывать старые версии ПО, чтобы сделать невозможным даунгрейд (downgrade).



Это особенно актуально для сообщества джейлбрейкеров - взломщиков iOS. Иногда хакеры выпускают инструменты для джейлбрейка предыдущих версий ОС. Если версия не подписана, пользователи не смогут перейти на неё и взломать систему. Однако в последнее время джейлбрейки для iOS практически не появлялись.



Теперь в случае проблем с iOS 17.3.1 вернуться на 17.3 нельзя и придется ждать следующего обновления. Скорее всего, им станет iOS 17.4, релиз которого ожидается в марте 2024 года.



iOS 17.4 принесёт ряд важных нововведений, а в Европе появится возможность устанавливать сторонние магазины приложений в обход App Store в соответствии с новым законом о цифровых рынках. Для США также ожидаются новые полезные функции.