Поддержка вычислений INT8 и интеграция с популярными фреймворками.

Компания AMD продолжает активно развивать свою платформу ROCm для вычислений в области искусственного интеллекта и машинного обучения. В последнем обновлении ROCm 6.0 появилась поддержка еще двух новых графических процессоров AMD Radeon RX 7900 GRE для потребительского сегмента и Radeon PRO W7800 для профессионального использования, сообщает Wccftech.

Данное расширение линейки поддерживаемых GPU позволит охватить более широкий круг пользователей. Если ранее ROCm 6.0 работала только с флагманскими моделями Radeon RX 7900 XTX, RX 7900 XT и PRO W7900, то теперь доступна и для других решений. Энтузиасты искусственного интеллекта смогут использовать ROCm 6.0 не только в ультра-производительных системах, но и в более массовом сегменте.



Помимо расширения линейки GPU, в ROCm 6.0 появился ряд новых программных функций. Была добавлена поддержка ONNX Runtime - популярной библиотеки для разработки нейронных сетей. Теперь на GPU AMD можно эффективно запускать модели в формате ONNX.



Еще одно важное нововведение заключается в поддержке INT8 вычислений через библиотеку MIGraphX. Ранее ROCm 6.0 умела работать только с FP32 и FP16 данными, а INT8 позволяет повысить производительность и снизить затраты памяти для некоторых задач, особенно в области компьютерного зрения.



Благодаря инструментарию ZLUDA, стало возможным запускать приложения, написанные для CUDA, на GPU AMD через ROCm 6.0. Это снимает ограничения и позволяет использовать готовые CUDA-модели и программы.



Кроме того, обновленная ROCm 6.0 добавила поддержку смешанной точности FP32 и FP16 в популярной библиотеке PyTorch. Эта возможность повышает гибкость и производительность нейросетевых вычислений.



Новая версия ROCm 6.0 существенно расширила функциональность платформы AMD для задач искусственного интеллекта, и компания демонстрирует высокие темпы развития и наращивает конкурентоспособность своих решений по сравнению с CUDA и Intel OpenAPI.