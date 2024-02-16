Новая функция памяти ChatGPT от OpenAI - революция, а может эволюция.

Последние обновления ChatGPT от OpenAI включают в себя долгожданную функцию памяти, которая позволяет чат-боту запоминать детали из предыдущих бесед. Это серьезный шаг вперед для чат-бота, который ранее не мог ссылаться на контекст из прошлых разговоров. Однако насколько революционной является эта новая функция памяти, пока никому не ясно.

С одной стороны, возможность запоминать контекстное знание коренным образом меняет то, на что способен ChatGPT. Теперь он может строить беседу, опираясь на общий фон и детали, обсужденные ранее. Это приближает его к тому, как мыслят и взаимодействуют между собой люди.



Однако с другой стороны, запоминание контекста - логически следующий шаг для чат-бота, что помогает преодолеть ограничения "памяти золотой рыбки" предыдущих версий ChatGPT. Так что, в некотором смысле, это просто часть естественной эволюции такой системы, то есть это не полностью меняет его способности, а значительно расширяет их. Память - ключевой компонент человеческого интеллекта, и теперь ChatGPT приближается к нему.



В то же время остаются ограничения. Память ChatGPT по-прежнему далека от нашей, и OpenAI предоставляет инструменты контроля, чтобы пользователи могли управлять тем, что запоминает чат-бот.



Так что, хотя новая функция памяти является впечатляющим нововведением, ChatGPT все еще далек от того, чтобы стать искусственным интеллектом с полноценной памятью.



