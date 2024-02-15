ИИ инструмент Keyframer может анимировать изображения с помощью командной строки.

Apple стремится конкурировать с технологическими гигантами вроде Google и OpenAI в интеграции искусственного интеллекта (ИИ) в свои продукты. Компания активно инвестирует в создание уникальных инструментов на основе ИИ для iPhone и других устройств, которые должны появиться до конца 2024 года.

Ранее сообщалось, что Apple достигла успеха в разработке функций ИИ на базе собственных крупномасштабных языковых моделей. Теперь же компания представила еще одно дополнение к своему ИИ арсеналу - инструмент под названием Keyframer. Он позволяет пользователям создавать анимацию изображений при помощи команд и подсказок на естественном языке.



В отличие от популярных сервисов вроде Dall-E, где для генерации контента достаточно одной подсказки, но анимация более сложный творческий процесс. Он требует учета таких факторов, как время и координация. Поэтому в Keyframer реализован итеративный подход, который позволяет пользователям последовательно уточнять и совершенствовать свои проекты с помощью дополнительных подсказок.



В основе Keyframer лежит объединение новых принципов проектирования языковых подсказок к артефактам дизайна с возможностями крупномасштабных языковых моделей (LLM) по генерации кода.



Инструмент работает следующим образом: пользователи загружают статическое 2D-изображение в формате масштабируемой векторной графики (SVG). Далее они формулируют на естественном языке подсказки для анимации, например: "создай три дизайна, в которых небо приобретает разные цвета, а звезды мерцают". На основе данных подсказок и загруженного SVG-изображения Keyframer генерирует анимационный CSS-код. Пользователь может далее редактировать код или расширять анимацию новыми подсказками. Согласно исследованию, процесс создания анимации в Keyframer намного проще и быстрее по сравнению с традиционными методами.



Keyframer является лишь частью масштабных усилий Apple по разработке технологий искусственного интеллекта для интеграции в свои устройства и сервисы. На конференции WWDC в июне 2024 года компания собирается продемонстрировать некоторые инструменты ИИ, над которыми сейчас работают ее инженеры и ученые.



Ожидается, что в iOS 18 появятся различные системные дополнения на основе ИИ. Линейка iPhone 16 также получит расширенные инструменты в этом плане, хотя по-настоящему значимый прогресс ожидается в последующих поколениях смартфонов Apple. Отметим, что еще одним приоритетом для компании является усовершенствование виртуального помощника Siri, что позволит Siri конкурировать с Google Assistant и Amazon Alexa, сообщает издание Wccftech.