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Nivan
Nintendo Switch 2 будет поддерживать картриджи и цифровые игры предшественника
Новая консоль Nintendo будет обладать обратной совместимостью с предыдущей консолью

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Слухи о том, что Nintendo Switch 2 будет обладать обратной совместимостью с предыдущей консолью, набирают обороты. По сообщениям инсайдеров, новая консоль сможет запускать как физические картриджи, так и цифровые игры от Nintendo Switch. 

Эту информацию распространил Felipe Lima, автор португальского издания Universo Nintendo. Он ссылается на бразильского журналиста и создателя контента о Nintendo PH Brazil. В своем недавнем подкасте PH Brazil упомянул, что Switch 2 будет поддерживать обратную совместимость.

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Учитывая его репутацию надежного инсайдера, вероятность того, что это может быть правдой, очень высока. Согласно PH Brazil, не только пользователи, но и разработчики смогут воспользоваться преимуществами обратной совместимости. Это позволит улучшать текущие игры для Switch при запуске на новом железе.

Другой известный инсайдер NateTheHate подтвердил эту информацию на форуме ResetEra. По его словам, в настоящее время уже проводятся тесты обратной совместимости Switch 2. Пока неизвестно, насколько сильно улучшатся старые игры на новой консоли.

Конечно, пока это всего лишь слухи от инсайдеров. Однако многие фанаты Nintendo будут рады, если их прежняя коллекция игр перейдет на следующее поколение консоли. Сохранение обратной совместимости - редкость для платформ этой компании. Хотя ранее президент Nintendo Дуг Баузер (Doug Bowser) намекал на такую возможность в контексте минимизации спада продаж между поколениями консолей.

Официального анонса преемника Switch пока не было. Однако ожидается, что презентация Switch 2 состоится уже в следующем месяце. Ранее сообщалось, что выход консоли откладывается на 2024 год.

Как бы то ни было, полная обратная совместимость станет большим преимуществом для новой консоли Nintendo. Это позволит не терять наработанную библиотеку игр и привлечет владельцев Switch перейти на новое поколение. Остается надеяться, что слухи подтвердятся, и Nintendo Switch 2 действительно сможет запускать все игры предшественника.

#nintendo #игровая консоль #nintendo switch 2
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