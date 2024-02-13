Габариты смартфона вырастут незначительно, но позволят разместить более емкий аккумулятор.

Согласно последним слухам, iPhone 16 Pro Max может получить рекордное время автономной работы среди всех моделей iPhone. Эта информация была опубликована пользователем с ником "yeux1122" на корейском блог-сайте Naver. Он ссылается на источники в цепочке поставок деталей для нового смартфона Apple.

Помимо увеличенного времени работы от аккумулятора, в статье подтверждается ряд других характеристик iPhone 16 Pro. В частности, диагональ дисплея вырастет с 6,1 до 6,3 дюйма. Это позволит разместить в корпусе более емкий аккумулятор. Также появится возможность установить телеобъектив с 5-кратным оптическим зумом, который впервые появился в прошлогодней модели iPhone 15 Pro Max.



Несмотря на увеличение диагонали дисплея, габариты iPhone 16 Pro вырастут незначительно. По размерам корпуса он также будет меньше, чем у конкурирующего смартфона Samsung Galaxy S24. Также станется 8 ГБ оперативной памяти, а производство титанового корпуса обойдется дешевле благодаря усовершенствованиям техпроцесса.

реклама

Согласно отчету, опубликованному на прошлой неделе, емкость аккумулятора iPhone 16 Pro Max вырастет на 5% по сравнению с предыдущей моделью и составит 4676 мАч. Это небольшое увеличение в сочетании с другими оптимизациями позволит смартфону впервые проработать более 30 часов без подзарядки. Для сравнения, iPhone 15 Pro Max заявляет о 29 часах автономной работы.



Таким образом, по последним данным, iPhone 16 Pro Max сможет похвастаться самым длительным временем работы от аккумулятора среди всех смартфонов Apple. Это станет возможным благодаря комплексу мер по повышению энергоэффективности в сочетании с небольшим увеличением емкости батареи. Официальная презентация линейки iPhone 16 ожидается осенью текущего года.