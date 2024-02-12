Apple доминирует в премиум-сегменте смартфонов, Samsung лидирует в средней ценовой категории.

Недавнее исследование аналитической компании Canalys показало интересные тенденции на глобальном рынке смартфонов в 2023 году. В частности, Apple демонстрирует впечатляющие позиции в премиум-сегменте, тогда как Samsung больше сфокусирована на моделях среднего ценового диапазона.

Согласно рейтингу Canalys, семь из десяти самых продаваемых смартфонов в мире - это iPhone. Лидирует iPhone 14 Pro Max прошлогодней модели, за ним следует новый iPhone 15 Pro Max. Третье и четвертое место занимают базовый iPhone 14 и iPhone 14 Pro соответственно. И даже двухлетний iPhone 13 продолжает пользоваться спросом, замыкая первую пятерку, сообщает сайт 3dnews со ссылкой на источник.



В то же время присутствие Samsung в топ-10 обеспечено исключительно моделями средней ценовой категории - Galaxy A14, Galaxy A54 5G и Galaxy A14 5G. Это указывает на то, что в премиальном сегменте Samsung испытывает серьезную конкуренцию со стороны Apple и вынуждена сместить фокус на более доступные смартфоны.



Тем не менее, Samsung сохраняет лидирующие позиции в производстве недорогих моделей. Линейка Galaxy A пользуется стабильным спросом по всему миру за счет оптимального соотношения цены и качества, и это позволяет компании оставаться в топ-3 крупнейших производителей смартфонов наряду с Apple и Xiaomi.



Чтобы вернуться в конкуренцию в премиальном сегменте, Samsung, вероятно, придется пересмотреть стратегию и предложить что-то действительно инновационное. Например, продвинутые возможности фото- и видеосъемки, более производительные процессоры и другие эксклюзивные функции. Пока же линейка Galaxy S проигрывает iPhone в глазах наиболее требовательных покупателей.



Исследование Canalys еще раз продемонстрировало силу бренда Apple и его флагманской линейки iPhone на мировой арене. А Samsung, несмотря на лидерство в недорогом сегменте, предстоит серьезная работа, чтобы вернуть былые позиции в премиум-классе смартфонов.



