Состояние Су все же меньше, чем у главы конкурента Nvidia - на 59 миллиардов долларов.

Успех Лизы Су (Lisa Su) в качестве генерального директора AMD принес ей личное состояние в размере более 1 миллиарда долларов. Этот результат впечатляет, учитывая трудное положение компании в тот момент, когда Су только-только вступила в должность в 2014 году.

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Image: @Lisa Su / AMD

На тот момент AMD находилась на грани банкротства и переживала падение прибыли и доли рынка. Су взяла на себя задачу вывести компанию из кризиса. Ее зарплата как генерального директора была ниже, чем у предшественника, но включала существенный пакет акций AMD. Это решение оказалось удачным, поскольку Су удалось кардинально изменить бизнес, пишет Tomshardware.Переломным моментом стал запуск новой архитектуры процессоров Zen в 2016 году. Она значительно улучшила производительность и конкурентоспособность продукции AMD. Компания стала быстро наращивать прибыль и долю на рынке процессоров, в результате чего цена ее акций выросла более чем в 50 раз с момента назначения Су.В 2022 году акции AMD установили новые рекорды, превысив отметку в 170 долларов за единицу. Это увеличило стоимость пакета Су до 700 миллионов долларов. Вместе с ранее проданными акциями ее личное состояние достигло как минимум $1,1 млрд. По версии Forbes, Су занимает 26 место среди самых богатых самостоятельно добившихся успеха женщин в США.Однако даже миллиардное состояние выглядит скромно на фоне главного конкурента. Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг за последние годы превратился в мультимиллиардера с капиталом свыше 60 миллиардов долларов. Успех Хуана объясняется более длительным пребыванием на посту руководителя и феноменальным взлетом Nvidia на фоне спроса на графические процессоры и технологии искусственного интеллекта. Как и Су, основу состояния Хуана составляет пакет акций компании.Истории Су и Хуана демонстрируют, насколько эффективной мотивацией для топ-менеджеров технологических компаний является предоставление им крупных пакетов акций. Успех бизнеса напрямую превращается в личное богатство.



